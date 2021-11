Muguruza hace historia y se convierte en la primera española en ganar el Masters

Con esta victoria, Garbiñe Muguruza, de 28 años, se ha convertido en la primera española capaz de llevarse el torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo al final de la temporada. Se da la circunstancia de que hasta ahora sólo otra española había alcanzado la final y fue Arantxa Sánchez Vicario en 1993, precisamente el año en el que nació la nueva campeona.

La española expresó su felicidad por volver a hacerse con un torneo importante, en este caso el quinto más destacado del calendario anual, después de los cuatro majors: "Es una gran sensación porque había pasado tiempo si levantar un trofeo tan importante. Son estos momentos de los que nos alimentamos, esa sensación de finales y trofeos, es tan difícil, que cuando lo haces es un alivio", dijo a una pregunta de Efe en su encuentro con los medios.

Muguruza, que ganó Roland Garros en el 2016 y Wimbledon en el 2017, reconoció que cuando empezó la semana con una derrota ante la checa Karolina Pliskova se planteó darlo todo, ganara o perdiera los siguientes partidos y terminó con el título.

"Lo he conseguido; ha sido una semana que cuando ha empezado dije, no las tengo todas conmigo, he aguantado y me he mantenido con la esperanza de que podía y me he demostrado que puedo", señaló.

Muy superior durante el partido

Kontaveit salió adelante en su primer juego de saque, pese a dos dobles faltas que desvelaron su nerviosismo en el partido más importante de su carrera, causa de 22 errores no forzados, aprovechados por la hispana.

Veloz, con desplazamientos por toda la cancha y un 63 por ciento de puntos ganados con el primer servicio, Garbiñe presionó y en el tercer juego quebró el saque de su oponente, sin embargo no pudo confirmar y el duelo se igualó 2-2.

Muguruza marcó el rumbo del set en el séptimo juego; con la pizarra 30-40, Kontaveit estrelló una pelota en la red y la española logró la quiebra que le dio la victoria en el primer parcial.

Para el segundo, otra vez Muguruza se vio mejor, pero Anett jugó más paciente, apostó a mantener su saque, salvó un 'break' en el sexto juego y quebró en el séptimo para tomar una ventaja de 4-2 que aumentó a 5-3 con su servicio.

La española se recuperó con todo en contra, mantuvo su juego de saque y quebró en el décimo juego, lo cual ejerció presión sobre la rival, que desapareció en el duodécimo juego', en el que la española barrió para imponerse por 7-5. El triunfo es el más importante de la carrera de Garbiñe en los últimos cuatro años.