Rafa Nadal no es humano. Es de otro planeta. Eso sí, en España hemos tenido la infinita suerte de que su nave cayó en Manacor y por lo tanto luce en su DNI nuestros colores. Fuera de bromas, Nadal sigue demostrando por qué es considerado el mejor deportista español de la historia y por qué está cerca de ser, aún más, una leyenda titánica del tenis.

Tras cinco meses sin competir, Nadal ha ganado a Matteo Berrettini en las semifinales del Open de Australia y luchará el domingo por su 21º título, es decir, para superar el triple empate con Roger Federer y Novak Djokovic. Esto ya de por sí tiene un gran valor, pero su rueda de prensa posterior a las semifinales le ha dado aún más mérito a su hito ya que incluso pensó en la retirada por sus problemas físicos.

Sensaciones tras llegar a la final

"Estoy muy contento porque he logrado jugar a un nivel muy alto ante uno de los mejores del mundo. Creo que en los dos primeros sets estuve genial y luego pude hacer la lectura positiva del partido. Llevo ya varios partidos jugados en las últimas semanas y siento que han vuelto esos automatismos que me permiten interpretar qué debo hacer en determinados momentos. Sabía que era clave abrir ventaja en el marcador al inicio, luego supe resistir cuando él subió su nivel e hice algún cambio en el cuarto, cambiando mi posición a la hora de restar para modificar un poco su perspectiva. Al final son muchos años jugando estos partidos y la experiencia me ayuda a leer cada situación. Jugando contra alguien del nivel de Matteo sabía que habría momentos complicados"

Ganar su 21º Grand Slam

"Hace unos meses no podía imaginar tener otra oportunidad y, una vez llegados a este punto, tengo la ilusión por ganar, eso está claro. Lo que he vivido últimamente me hace afrontar las cosas con una perspectiva diferente, pero con el mismo espíritu competitivo, lo llevo en mi ADN. Sin embargo, ganar 21 Grand Slams o 20 no es una gran diferencia, creo yo. Si consigo el título obtendré una gran alegría durante un tiempo, pero la felicidad verdadera para mí es volver a ser competitivo y a disfrutar del tenis. Lo que me hace feliz en la vida es tener la oportunidad de hacer lo que me gusta y eso es lo verdaderamente importante para mí", comentó Nadal

Pensó en la retirada

"Mira, ha habido días en los que podía entrenar 20 minutos, otros 45 y otros muchos en los que no podía ni saltar a pista. No diré que me merezco este premio, pero creo que he trabajado muy duro, he sabido mantener una actitud constructiva y un espíritu muy positivo y eso ha sido clave para darme la oportunidad de volver. Significa mucho para mí estar en la final de este torneo, no puedo explicar con palabras lo que siento porque hace muy poco estaba manteniendo conversaciones con mi equipo y familia sobre la posibilidad de decir adiós. Cuando las cosas son fáciles no tienen el mismo valor así que ahora disfruto más que nunca porque varias veces he estado cerca de no volver a conseguir algo así".