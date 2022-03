Nick Kyrgios protagonizó este jueves un auténtico show en su partido de cuartos de final del torneo de Indian Wells contra Rafa Nadal, que el australiano perdió por 7-6 (0), 5-7 y 6-4 después de dos horas y 46 minutos: rompió una raqueta, no paró de gritar, realizó un saque por debajo de las piernas que el balear restó con éxito...

Pero el australiano, conocido como el bad boy del tenis mundial por sus malos modos y su comportamiento antideportivo, también se enfrentó al actor Ben Stiller, que estaba sentado en la grada de uno de los fondos, después de que éste le recriminara un fallo.

Kyrgios no se cortó un pelo y se fue hacia el intérprete, preguntándole: "¿Eres bueno al tenis?". "No", respondió Stiller, a lo que el tenista aussie contestó: "Exactamente, así que no me digas cómo jugar. ¿Te digo yo cómo debes actuar? No".

La escena se produjo en el quinto juego del tercer set, cuando servía Kyrgios y Nadal restaba para romperle el saque y ponerse por delante. El marcador reflejaba la igualdad del encuentro y el australiano, con sufrimiento, pudo anotarse el punto después de la discusión con el actor neoyorquino, de 56 años.

Cabe destacar que Ben Stiller es fan declarado de Rafa Nadal. Ya lo dijo hace unas semanas en el programa de televisión El Hormiguero, cuando contó el día que jugó al tenis con su ídolo. "Me llamó hace ya casi diez años para que hiciera una pequeña exhibición con Juan Martín del Potro y con él, y bueno, no fue bien, no fue bien. Evidentemente yo no salí muy bien parado. Pero bueno, desde entonces he dado un montón de clases de tenis para prepararme para la próxima, aunque probablemente nunca haya una próxima vez", le relató a Pablo Motos.