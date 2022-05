Siempre suele ir de menos a más en Madrid y en alguna que otra ocasión ha tenido sustos, pero es complicado ver a Rafa Nadal cediendo en primera ronda. Incluso cuando llega tan justo como ha llegado al Mutua Madrid Open 2022, casi sin preparación y pudiendo empezar a sacar hace escasos días. Su lesión en las costillas le impidió apenas moverse en varias semanas tras sus problemas en la final del Masters 1000 de Indian Wells que perdió ante Taylor Fritz. Pese a todo no ha querido perderse la cita madrileña y peleará cada punto y partido como hace sienmpre.

Nadal debutó ante un correoso Kecmanovic, que no pudo hacer demasiado en el primer set que se llevó el español por 6-1, pero sí le complicó mucho la vida al manacorí en la segunda manga, la cual se fue al tie break. Rafa estuvo fallón con el revés y regaló demasiados puntos. Ojo, regaló porque el serbio también le obligó a fallar mucho. Nadal resistió la capacidad de resistencia de su rival y acabó firmando una importante victoria en su debut en el estadio Manolo Santana de la Caja Mágica.

Relacionado El recado de Carlos Moyá a Mouratoglou tras sus críticas a Rafa Nadal

"Dadas las circunstancias sé que llego con dos meses sin apenas poder entrenar bien. Llego justito, el primer set ha sido muy positivo y cada minuto que pase en pista me ayudará a recuperar el físico. Llego con la necesidad de jugar partidos, pero esta vez todavía ha sido más complicado llegar aquí. Mi preparación es directamente jugando este torneo y por eso estoy feliz, porque todo está siendo más acelerado de lo normal, pero he podido ganar. Ganar es siempre muy importante. Te da confianza y seguridad en tu cuerpo. He pasado casi dos horas en pista y he aguantado bien", sentenció Rafa a pie de pista.

Por último cabe destacar que Nadal recordó a Santana en su primera visita al torneo sin el legendario tenista español fallecido hace unos meses: "Realmente es un año muy especial. Toda mi vida he venido a este torneo con Manolo Santana como referencia y es triste que sea el primer año sin él. Hay que recordar todo lo que nos dio. Esté donde esté gracias y espero que vea el homenaje que le van a hacer".