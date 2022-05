El serbio Novak Djokovic ha tumbado este viernes, en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, al canadiense Félix Auger-Aliassime en dos sets, por 7-5 y 7-6 (1) , y se cita en semifinales con el noruego Casper Ruud.

No pudo el aguerrido canadiense con el número 1 del mundo en la pista central del Foro Itálico. El primer duelo entre ambos tenistas cae del lado del favorito, que tuvo que exigirse al máximo para contrarrestar las embestidas de su joven rival y mantener la primera posición en el ranking ATP, que hubiera cedido al ruso Daniil Medvedev en caso de haber sucumbido en la tierra batida italiana durante esta jornada.

Y es que Auger-Aliassime, llamado a ser uno de los grandes de su generación, hizo sudar a Nole, principalmente, con sus saques durante el primer set, donde rubricó seis directos. No se quedó corto en el segundo, en el que terminó cinco aces, once en total. Djokovic, que no se encontró cómodo en el comienzo del encuentro, contrarrestó con largos intercambios de golpes en los que ganó confianza para sacar dos derechas que levantaron al público italiano. Poco a poco fue haciéndose grande el serbio.

Rompió el saque del canadiense, número 9 del mundo, y se puso 5-3 arriba para encarrilar el primer set, pero se rehizo Auger-Aliassime y le arrebató el saque al favorito en el siguiente juego, anulando el 'break'. Parecía que el primer envite se iba al 'tie-break', pero apareció en el momento clave la figura de número 1 para romper otro servicio y ponerse por delante en el marcador.

La segunda manga fue diferente. Empezó mejor el serbio, Auger-Aliassime pareció desinflarse un poco, y consiguió el romper al canadiense, después de tres bolas de break para ponerse 4-2. Novak se las prometía felices, pero justo en ese momento, Auger-Aliassime comenzó su resistencia, en la que gozó de dos bolas para recuperar su saque que pusieron en tensión al serbio, hasta que consiguió confirmar la rotura y ponerse 5-2 arriba. Celebró Nole, puño en alto, liberando la tensión del anterior juego, sin ser consciente de que no estaba todo dicho.

Pero continuó su brillante ejercicio de resistencia el tenista de 21 años ante todo un ganador de veinte Grand Slam, al que mandó a la lona con tres juegos seguidos para igualar la contienda (5-5). El público ya tenía a su favorito de la noche, al que alentaban y celebraban cada vez que había ocasión. Mantuvo su saque Auger-Aliassime y trató de alargar el partido al tercer set rompiendo al serbio. Lo consiguió alargar hasta un tie-break en el que ambos desplegaron sus golpes de gala, pero en el que mandó un soberbio Djokovic con dejadas, bolas anguladas y un derroche de físico que le permitió llegar a todas las de su rival.

Djokovic no falló en otro momento clave, rompió tres saques de Auger-Aliassime en el desempate final y accede a las semifinales sin ceder ni un solo set. Es el único que lo ha conseguido junto al alemán Alexander Zverev.

Celebró desafiante el serbio, llevándose una mano a la oreja. En las semifinales, Djokovic se medirá al noruego Casper Ruud, número 10 del ranking, que eliminó este viernes al canadiense Denis Shapovalov en dos sets.