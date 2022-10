España ya tiene el equipo prácticamente definido para la Fase Final de la Copa Davis de tenis, que se disputará en Málaga del 22 al 27 de noviembre. Los jugadores que representarán a la Armada son Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, pero aún falta por conocer el nombre del quinto tenista que se decidirá en las próximas semanas.

"El quinto jugador de momento me reservaré para darlo, normalmente se hacen muy pronto las convocatorias, queda un mes para que empiecen a jugar. Esperaré hasta que acaben los torneos para decidir", ha anunciado este lunes el capitán del equipo español, Sergi Bruguera, en la sede de la Real Federación Española de Tenis (RFET) en Barcelona.

La Armada española, campeona por última vez en Madrid en 2019, aspira a su sexta Ensaladera, en otra edición novedosa del Mundial. El combinado nacional se enfrentará en cuartos de final con Croacia y en semifinales se mediría con el ganador del duelo entre Holanda y Australia.

El principal ausente en la lista de Bruguera es Rafa Nadal, quien ya renunció a acudir con España el pasado mes de enero, tal y como ha confirmado en su comparecencia el propio capitán. "A principio de año ya me dijo que no contase con él, que no estaría para la Copa Davis. Siempre lo ha estado, pero esta vez no lo está. Tiene el derecho a escoger. Ha ganado muchas Copa Davis", afirmaba Bruguera, quien también ha hablado de Croacia, primer rival de España en la Fase Final de Málaga.

"Todos los equipos son muy fuertes, pero Croacia tiene a (Marin) Cilic, campeón de Grand Slam y su superficie favorita es bajo techo. Además, (Borna) Coric está en el mejor momento de su carrera", añadió.