¿Recado de Djokovic a Rafa Nadal?: "Yo no finjo como hacen otros"

Novak Djokovic es, a día de hoy, imparable. Solo Carlos Alcaraz le pudo ‘robar’ un Wimbledon este mismo año porque casi todo lo demás lo ha ganado, incluyendo, tras derrotar a Grigor Dimitrov, el Masters 1000 de París Bercy. Es su Masters 1000 número 40. Novak quiere todos los récords posibles y reconociendo ese hecho podría haber mandado una indirecta a Rafa Nadal.

"Voy por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso. Y es por eso que no le gusto a algunos. Yo no finjo como otros... y digo que no es mi objetivo, para luego comportarme de manera diferente... Yo siempre trato de estar en línea con lo que creo", comentó Djokovic tras ganar en París.

Relacionado El alarmante bajón de Rafa Nadal en el ranking

Puede que esto venga por unas declaraciones de Rafa Nadal en las que dijo que él se sentiría frustrado por no ser el mayor ganador de Grand Slams de la historia: "No estoy frustrado porque he hecho todo lo posible para que las cosas salgan bien. Creo que Novak siente esto con más intensidad que yo. Si no lo hubiera conseguido, podría haber sido una frustración mayor para él. Quizá por eso lo hizo. Creo que ha tenido la capacidad de llevar la ambición al máximo. Creo que yo también he sido ambicioso, pero me lo he tomado de otra forma, lo que me ha permitido ver las cosas de otra manera".

Rafa Nadal mientras todo esto ocurre sigue a lo suyo, como siempre, y se centra en su trabajo de recuperación para poder estar en condiciones de competir en 2024.