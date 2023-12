Nadal se sincera: "No me veo jugando mucho tiempo"

El ansiado regreso de Rafa Nadal a las pistas está a la vuelta de la esquina. El Rey del Polvo de Ladrillo se encuentra en Brisbane preparando un torneo que para él será muy especial, ya que lleva 11 meses en el dique seco.

Rafa, siempre con una sonrisa, compartió unos minutos con sus seguidores en el Queen Street Mall: "Me siento bien, mucho mejor de lo que esperaba hace un mes. No me puedo quejar. ", comentó Nadal que es consciente de las dificultades que se va a encontrar en su vuelta a la competición. "Va a a ser un proceso duro al principio. Al final, llevo un año sin estar en una pista de tenis. He practicado durante el último mes a una buena intensidad. No digo que haya nada imposible, pero simplemente estar aquí es una victoria", apunto en declaraciones que recoge la web oficial del torneo de Brisbane.

Rafa sabe, que tras once meses de ausencia, la cabeza en el regreso es fundamental: "Necesito afrontar este proceso aceptando la adversidad, sabiendo que las cosas no serán perfectas al inicio. Tengo que mantener la actitud adecuada y el espíritu de trabajo cada día".

Cada minuto de Nadal en una pista de tenis hay que saborearlo al máximo, ya que según apunta el propio Rafa, no le queda mucho para colgar la raqueta: "No soy un jugador que intente predecir qué tipo de cosas pueden ocurrir a corto plazo, y es más complicado todavía hacerlo a medio plazo. Tampoco me fijo objetivos a muy largo plazo, porque no me veo jugando durante mucho tiempo. Quiero intentar darme la oportunidad de ser más competitivo conforme avance la temporada".

Lo que más ha echado de menos Don Rafael Nadal Parera ha sido sentir el gusanillo de la competición: "Cuando no puede competir echas de menos la competición, los aficionados, jugar en los mejores estadios, salir y ver la pista llena. Lo que más extrañé probablemente fue la sensación de que estás listo para competir, que te sientes listo para disfrutar e intentarlo".

Por último, Rafa agradece el tremendo apoyo que ha recibido en los momentos más duros: "En los momentos en que las cosas no van bien, por supuesto que el apoyo de la gente ayuda a seguir adelante. Me siento muy afortunado de haber recibido un gran apoyo en todos los sitios y Australia siempre ha sido un lugar muy especial para mí. He vivido momentos inolvidables aquí y espero con ansia pasar otro año más así aquí".

En la noche de este viernes se conocerá el sorteo del cuadro y el balear conocerá a su primer rival.