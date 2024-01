Eliminación histórica: Sinner echa de Australia a Djokovic

Cuando poca gente lo esperaba, el italiano Jannik Sinner superó al casi invencible Novak Djokovic por 6-1, 6-2, 6-7(6) y 6-3 en tres horas y 22 minutos. El italiano lo logró además por segunda vez consecutiva, también la ganó en la Copa Davis, y en las semifinales del torneo fetiche de Nole, el Open de Australia.

"Estaba en shock con mi nivel, no estaba haciendo muchas cosas como tocaba. Es uno de los peores partidos en Grand Slam de mi carrera. Quiero darle crédito a él por hacerlo todo mejor que yo", comentó Djokovic.

Sobre su racha rota en Australia, Novak se mostró resignado: "Seguro que más adelante veo cosas de las que puedo estar orgulloso. La racha iba a acabar algún día. Al menos di todo lo que tenía y perdí contra un jugador que tendrá muchas posibilidades de lograr su primer 'slam'. Espero tener la posibilidad de volver para jugar, al menos, una vez más".

El serbio además reconoció no haberse visto al mejor nivel durante el sorteo: "Durante todo el torneo no he podido estar cerca de mi mejor nivel. Quizás el día contra (Adrian) Mannarino fue mejor. No es la forma en la que suelo jugar en Australia", añadió un Djokovic que ha caído en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos con Sinner.