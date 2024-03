Inesperado adiós de Carlos Alcaraz al torneo de Miami. El murciano se despide del segundo Masters 1000 de la temporada al perder en cuartos de final frente al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-2 y 6-4, después de una hora y 32 minutos de partido. Venía Alcaraz de ganar el Masters 1000 de Indian Wells, pero en Miami se ha topado con un monumental Dimitrov, un exnúmero tres del mundo y Maestro en 2017, con lo que se queda sin la posibilidad de conquistar el llamado Sunshine Double.

Y es que el búlgaro entró valiente y sacó del partido a un Alcaraz que había avanzado sin oposición en Miami. Mandó desde el inicio y se mantuvo sereno cuando el español amagó con la remontada.

El partido empezó igualado pero Alcaraz no aprovechó cuatro bolas de break y rápidamente se vio con un 4-1 en contra. Dimitrov subió a la red y cortó el ritmo del murciano, incapaz de cambiar la inercia ya sin margen, para adjudicarse la primera manga por 6-2.

Dimitrov, en modo martillo 🔨

Primer set para el búlgaro.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/e9jMYdu1e6 — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) March 29, 2024

El número dos del mundo varió lo que pudo y el partido entró en calma, hasta que el búlgaro golpeó de nuevo primero con un break en el cuarto juego, así hasta otro 4-1. Entonces asomó el tenista que ganó en Indian Wells, que volvió a intimidar en su sed de títulos y de volver a la cima del ranking. Alcaraz inició lo que apuntaba a remontada épica, pero se quedó en el 4-4. El búlgaro no reculó más y, con 5-4 y al resto, fue al ataque para reclamar el premio a su regreso al mayor nivel el último año.

¿Nos venimos arriba?

NOS VENIMOS ARRIBA. ¡Alcaraz iguala el segundo set!

¡Dale, Carlos! #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/UcmG7ig92L — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) March 29, 2024

Dimitrov se medirá en semifinales con el alemán Alexander Zverev, mientras que la otra semifinal la disputarán el italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev, en la reedición de la final de 2023, ganada por el segundo. El de El Palmar ve frenado así su intento de alcanzar al serbio Novak Djokovic en el número uno del mundo e incluso perderá el segundo puesto si Sinner gana el torneo de Miami.

"No puedo hacer esa mie***... No puedo... Tengo que centrarme de una vez...". El enfado de Alcaraz 😠#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/wATyUtLkBt — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) March 29, 2024

Alcaraz reconocía su frustración tras perder contra Dimitrov. "Creo que jugué un buen tenis, dejé la pista pensando que quizás hubiera tenido que cambiar mi juego un poco antes, pero creo que jugué bien, no perfecto, pero bien", opinaba el español en rueda de prensa. "Pero siento mucha frustración ahora, porque me hizo sentir como si tuviera 13 años. Fue una locura, hablaba con mi equipo y decía que no sabía qué hacer; no sé su debilidad, no sé nada. Por eso tengo frustración ahora, pero a nivel de tenis, dejé la pista contento con mi tenis", prosiguió.