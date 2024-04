Rafa Nadal anuncia su baja en Montecarlo: "Mi cuerpo no me deja"

Rafa Nadal sigue sin levantar cabeza. El balear ha anunciado que no jugará este año el torneo de Montecarlo, tercer Masters 1000 de la temporada que empieza la próxima semana, "simplemente" porque su cuerpo no le deja volver, alargando un delicado 2024 que tenía previsto ser su retirada en las pistas. "Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", ha escrito el balear en sus redes sociales, lamentando una nueva ausencia en los circuitos.

Nadal regresó en enero pasado después de un 2023 en blanco, pero una lesión en Brisbane, su único torneo oficial hasta ahora, le impidió disputar el Abierto de Australia. Después, el campeón de 22 grandes se ha ido bajando de cada cita que tenía en el calendario, como Doha e Indian Wells, pensando en la importante gira sobre arcilla. Disputó el partido de exhibición de Netflix ante Carlos Alcaraz en Las Vegas, que el murciano ganó por 3-6, 6-4 y 14-12, y ahora se pierde de momento la primera gran parada en tierra batida.

"Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo", ha dicho el de Manacor. "No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y gracias por el cariño y apoyo siempre", terminó.

Nadal, once veces campeón en Montecarlo, tiene sin duda el punto de mira en Roland Garros, el escenario que marcó su carrera con 14 títulos, y también en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se celebrarán en el mismo escenario que el Abierto de Francia. Sin embargo, el de Manacor encaja un revés tras otro por los problemas físicos, optando por la precaución en una temporada que había previsto como despedida del circuito, aunque su intención, como anunció en mayo de 2023, era la de terminar en las pistas.

De momento, las próximas citas del calendario son el Conde Godó de Barcelona, el Mutua Madrid Open y el Masters 1000 de Roma.