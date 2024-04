'Sorprendentes' declaraciones de Alcaraz: "Me conformo con jugar 3 o 4 partidos en Madrid"

Carlos Alcaraz no quiere arriesgar en sus pronósticos y es cauto de cara a su participación en el Mutua Madrid Open 2024. Jugará, sí, pero no sabe cuántos partidos. Él por si acaso se pone de objetivo jugar entre 3 y 4 partidos, es decir, estar cerca de las semifinales del torneo. Eso sí, si se encuentra bien irá a por todas.

En el Media Day de la Caja Mágica, Carlos ha dado su opinión sobre su estado de forma y no quiere ser demasiado optimista, como sí lo fue de cara al Conde de Godó, donde finalmente no pudo jugar por sus molestias en el brazo derecho.

"No quiero dar nada por hecho, pero ahora mismo con las sensaciones que he tenido hoy o con la mentalidad que llevo, con jugar tres o cuatro partidos estoy contento", comentó Alcaraz cuando le preguntaron por sus objetivos reales en el torneo.

"A mí me encanta competir y cada vez que me salto una competición, me duele. Obviamente el estar en casa recuperando es una sensación dura para para mí, como lo es saltarme Montecarlo y Barcelona, que son dos torneos muy bonitos. Barcelona, en especial. Tengo muchísimo cariño al torneo y me dolió mucho. Soy una persona que siempre saca lo positivo y que intenta darle la vuelta a las cosas", sentenció Alcaraz.

El español debutará el viernes o sábado en la Caja Mágica, por lo que aún tiene varios días para seguir protegiendo su brazo derecho mientras recupera sensaciones.