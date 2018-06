Siguen conociéndose nuevos nombres del futuro gobierno de Pedro Sánchez: la ex secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, ha aceptado la propuesta del presidente del Gobierno para encargarse del área de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del nuevo Ejecutivo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la dirección socialista.

Este nuevo gran Ministerio aglutinará las áreas de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Falta por perfilar el nombre definitivo de la cartera ministerial y, según estas fuentes, se barajan dos alternativas: o bien Transición Ecológica o bien Transición Energética y Medio Ambiente.

Teresa Ribera fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y ocupó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático desde 2008 hasta 2011. En la actualidad, es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) con sede en París desde junio de 2014.

Aplauso ecologista

Su nombramiento cuenta con el aval de las organizaciones ecologistas: Ecologistas en Acción, WWF o SEO/BirdLife han acogido con agrado la propuesta para esta cartera.

Entre otros, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha señalado que Teresa Ribera es "sensible" a los temas ambientales y "muy competente". "Con ella, aunque no está claro que la correlación de fuerzas en el Congreso permita grandes cambios, al menos la cosa no iría a peor", ha manifestado.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, ha valorado su experiencia como secretaria de Estado; su visión internacional "única en España" y el hecho de que ha trabajado con Pedro Sánchez en el diseño de la transición energética. "Es respetada por todos los sectores y creo que sería un buen comandante para este barco. Es idónea para dar un giro y cuenta con el suficiente apoyo de su partido para hacer cambios necesarios con gran respaldo", ha sentenciado.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado su "capacidad de sobra para trabajar en cambio climático".