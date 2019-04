Casado carga contra la "indignidad" de Sánchez por "implorar a un proetarra como Otegi"

"¿Hasta dónde llega la indignidad de un gobierno que necesita implorar a un proetarra que le salve sus decretos para hacer campaña? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición desmedida y la responsabilidad contra España para que Pedro Sánchez tenga que abrazarse a Otegi?". En un acto en Canarias, Pablo Casado carga así contra el presidente del Gobierno después de que este martes se conociera que Bildu iba a votar a favor de los "decretos sociales" del Ejecutivo tras haber recibido un "sinfín de llamadas" procedentes del "partido en el Gobierno", tal y como reconoció la diputada de esta formación Marian Beitialarrangoitia en una comparecencia junto a Otegi en San Sebastián.

El partido de Otegi era clave para que la mayoría de la moción de censura se impusiera en la Diputación Permanente de este miércoles y salieran adelante algunos de los llamados "decretos sociales" del Ejecutivo.

En una comparecencia en Canarias, Casado ha asegurado que "Arnaldo Otegi es a quien Pedro Sánchez recurre para aprobarle su reales decretos". "Creo que esto es algo que no pasa en ningún país del mundo, que la gobernabilidad dependa de un grupo asesino que que ha sido defendido por los batasunos que ahora tienen a sus herederos de Bildu en el Congreso".

"España no se lo merece"

El líder del Partido Popular no cree que "España se merezca un Gobierno que dependa de un grupo parlamentario que aún no ha condenado los asesinatos de ETA y que no ha colaborado en el esclarecimiento de 300 unos crimines que permanecen impunes".

Y ha recordado que "no es la primera vez que esto pasa porque Otegi ya dijo hace dos semanas que tenía que ganar Pedro Sánchez para que su hija de ruta fuera bien". "Hace un par de semanas dijo que había que ponerme el foco a mí y no a Sánchez. Tranquilidad no me da pero lo que sí me da es vergüenza ajena", ha zanjado el presidente del PP.