El Rey: "La Constitución merece respeto, reconocimiento y lealtad"

El rey Felipe VI ha querido recordar a la Constitución en su tradicional mensaje a la Nación el día de Nochebuena. "La Constitución ha sido y es la viga maestra que ha favorecido nuestro progreso, la que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis, serias y graves de distinta naturaleza, que hemos vivido, y merece, por ello respeto, reconocimiento y lealtad", ha afirmado el jefe del Estado.

"El cambio tan profundo de España en estas más de cuatro décadas de democracia y libertad ha sido extraordinario, y no ha sido fruto de la casualidad. Se ha basado en el esfuerzo y el sacrificio de muchas personas, de millones de españoles. Y se ha debido a muchas razones: sentido de la historia, grandes acuerdos, generosidad, responsabilidad y visión de futuro", ha querido subrayar Felipe VI.

Para el Rey, "ese gran proyecto de transformación lo simboliza y representa nuestra Constitución, con la que nos integramos plenamente en las modernas democracias occidentales y cuyo espíritu nos convoca a la unidad frente a la división, al diálogo y no al enfrentamiento, al respeto frente al rencor, al espíritu integrador frente a la exclusión; nos convoca permanentemente a una convivencia cívica, serena y en libertad".

En su discurso navideño el monarca no ha querido dejar de recordar la "responsabilidad" de las instituciones y el ejemplo que deben dar a los ciudadanos. "Debemos tener siempre presente los intereses generales y pensar en los ciudadanos, en sus inquietudes, en sus preocupaciones, estar permanentemente a su servicio y atender sus problemas. Debemos estar en el lugar que constitucionalmente nos corresponde; asumir, cada uno, las obligaciones que tenemos encomendadas; respetar y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral".

El volcán y la pandemia

Felipe VI ha dedicado sus primeras palabras del mensaje de Nochebuena a transmitir su mensaje de solidaridad y apoyo a los habitantes de La Palma, a quienes ha garantizado que cuentan con "el compromiso de todas las administraciones" para reconstruir sus vidas y su economía tras los daños causados por el volcán.

"Hoy nuestro corazón y nuestro pensamiento siguen con vosotros. Nos sentimos muy cerca", ha asegurado el Rey al comienzo de su discurso televisado tras subrayar la situación "tan dolorosa y difícil" atravesada por los palmeros desde que erupcionó el volcán de Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre.

Asimismo, ha tenido unas palabras acerca de la pandemia. A pesar de destacar que, en comparación con la anterior Navidad, la situación es "diferente" y se ha avanzado "sustancialmente" en la lucha contra la covid-19 gracias a las vacunas y a que buena parte de la población está inmunizada, Felipe VI ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a "hacer todo lo posible para no dar pasos atrás" porque "el virus todavía tiene la capacidad de hacernos daño". El Rey ha expuesto que "se vuelve a transmitir muy rápidamente y, por tanto, el riesgo no ha desaparecido. Al contrario. Por ello, debemos seguir teniendo cuidado, protegernos y actuar con la mayor responsabilidad individual y colectiva. Todos tenemos que hacer lo posible para no dar pasos atrás en esta crisis sanitaria que tanto sufrimiento ha causado". Y ha querido volver a homenajear al personal sanitario. "Les damos inmensas gracias, con todo nuestro apoyo y ánimo".

Una pequeña sala y fotos de Leonor y Sofía

Felipe VI ha escogido para su mensaje de Nochebuena una sala del Palacio de la Zarzuela que hasta ahora no había empleado en sus otros siete discursos, decorada con el árbol de Navidad y un belén y varias fotografías, entre las que sobresale una de la princesa Leonor y la infanta Sofía con un grupo de jóvenes en el primer acto oficial que hicieron sin los reyes. La sala desde la que se ha dirigido a la ciudadanía es contigua al Salón de Audiencias y tiene un tamaño más reducido que ésta, además de un estilo más moderno.

De los ocho mensajes que Felipe VI ha pronunciado durante su reinado, todos han sido en la Zarzuela, salvo el de 2015 que fue en el Salón del Trono del Palacio Real, y los cuatro últimos en el Salón de Audiencias.

El espacio escogido este año destaca por dos grandes cuadros de arte contemporáneo, uno de la argentina Sarah Grilo (derecha) y otro del barcelonés Albert Ràfols-Casamada, con las banderas de España y la UE entre ambos.

Como es habitual, además de los símbolos navideños y las flores de pascua, don Felipe ha situado varias fotografías para completar la decoración. La más destacada es la de la princesa y la infanta con un grupo de jóvenes europeos en la visita que hicieron al Hayedo de Montejo (Madrid) el pasado 14 de julio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente para plantar varios árboles. En otro de los portarretratos, se ve a los reyes y sus hijas en una imagen de hace unos años durante uno de los posados veraniegos en Mallorca. Por detrás de esta hay otras dos fotos, con sendas intervenciones de Felipe VI ante la ONU y el Parlamento Europeo.

La escenografía se ha completado con dos volúmenes situados en la misma mesa de cristal en la que está la foto de Leonor y Sofía. El libro que está encima lleva el título de "Constituciones Españolas", desde la de 1812 a la de 1978, y el otro, "Biblioteca Nacional de España. 300 años haciendo historia", una efeméride que se conmemoró en 2012.