Casado se propone arrebatar a Mañueco el triunfo el 13-F

"Seis comunidades autónomas pactan por su cuenta ante la parálisis del Gobierno". "Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias impulsan restricciones en los aforos y horarios de la hostelería, la restauración y el ocio nocturno, al menos hasta después de las fiestas navideñas".

Por cierto que ayer volvió Sánchez a la Palma y se encontró a los palmeros muy cabreados con él porque no ha cumplido su palabra. Inocentes. "Pedro Sánchez pide "paciencia" a los palmeros y promete dar "respuesta cumplida" con 400 millones a todas sus demandas". Paciencia, hay que tenerlos cuadrados. Les lanzó un rollo de los suyos para atontarles, cogió el Falcon y adiós muy buenas. Ya no volverá.

Arcadi Espada no está de acuerdo con el toque de queda en Cataluña. "Los jueces de Cataluña -tan frecuentemente pusilánimes ante el nacionalismo- deberían haberle exigido al Gobierno de la Generalidad las pruebas objetivas de que la suspensión de un derecho fundamental era imprescindible. Y esas pruebas no las ha presentado el Gobierno porque no puede hacerlo. Primero, porque no rige ninguna ley o norma en la que a determinados parámetros epidémicos corresponda una u otra medida legislativa. Y, más allá de este vacío legal, porque el Gobierno nacionalista no ha presentado, ni puede presentar, pruebas o indicios racionales de que limitar la circulación nocturna sea útil para combatir la enfermedad". Ni que fuera el primer toque de queda que nos imponen. Llevamos dos años con todo tipo de restricciones.

Javier Redondo está en desacuerdo con la mascarilla. "Ahora sabemos por el periodista Vicente Vallés que Sánchez reimplantó la mascarilla en exteriores -independientemente de la distancia física entre personas- por sondeo".

"Unos días después de su anuncio, otro sondeo, este informal y a vuelapluma, permite otra lectura: el que la llevaba antes del spot de Sánchez lo sigue haciendo, y el que no, hace como si nada: en los rostros desembozados del personal se advierte el valor de la palabra presidencial, su autoridad, consistencia y poderío". Vamos, que a Sánchez ya nadie le hace ni pajolero caso, "la audiencia contempla el televisor e inmuniza su oído cuando Sánchez habla". Habla chucho que no te escucho.

"La reforma de la Ley de Seguridad Nacional impone una reserva estratégica para afrontar crisis y pandemias El Gobierno podrá requisar temporalmente bienes privados en caso de emergencia, según el anteproyecto". Es un plagio de una noticia que dio El Mundo en verano.

De Madrid, del pacto de Almeida con la extrema izquierda, da cuenta Manuel Viejo. "Uno de los cuatro ediles ‘carmenistas’ renuncia a última hora al acuerdo de los presupuestos de Almeida". Vox tenía razón. El pacto incluye nombrar a Almudena Grandes Hija Predilecta de Madrid pese a que insultaba diariamente a una parte de los madrileños –la inmensa mayoría, a juzgar por el 4-M- por no compartir su ideología de izquierda radical.

Un editorial se toma en serio las tonterías de Garzón sobre el sexo de los juguetes. "A ellas se dirigen los juegos relacionados con ponerse guapas y cuidar a los demás; a ellos, los juguetes que invitan a una vida de aventura". Mañana editorializarán sobre la nata de los roscones.

"El PSOE intenta frenar la revuelta de sus socios contra la reforma laboral". ¿Han subido el precio del voto? Es lo de siempre, muchos aspavientos para recordarle a Sánchez que le tienen en sus manos pero al final se apean del burro. Como dice el editorial, "Es posible que ERC, BNG y Bildu no vayan de farol. Pero también es cuestionable pensar que vayan a tratar de dinamitar la legislatura con sus exigencias!". Como ERC "ha comprobado que Sánchez siempre cede, lo lógico es que en esta ocasión no sea distinto. Probablemente será la enésima prueba para sacar más y más tajada".

También atiza a Sánchez por sus socios proetarras, que siguen homenajeando asesinos con el visto bueno del Gobierno. "Nada ha cambiado, los proetarras siguen adelante con su miserable exaltación del terror".

"Solo el Gobierno de Sánchez valora los pasos de los de Otegi, en su campaña de lavado de imagen de quienes ha convertido en socios preferentes que le garantizan su estancia en La Moncloa". Su silencio le hace cómplice.

Isabel San Sebastián celebra con su columna el día de los inocentes. "El presidente del Gobierno ha dimitido. El anuncio pilló a todos por sorpresa a última hora de ayer, cuando Pedro Sánchez, de vacaciones en la finca Quintos de Mora, comunicó a través de un tuit su «decisión irrevocable de renunciar al cargo que no he sido capaz honrar con la competencia, lealtad y dedicación que exigían de mí la Constitución y el pueblo español. Consciente de mi impotencia en estos momentos dramáticos para la Nación, me voy por vergüenza torera»". Al menos habrás disfrutado escribiéndolo, Isabel.

"Casado decide asumir el protagonismo en la campaña de Castilla y León del 13-F". Eso, algo facilito. "Génova plantea las elecciones autonómicas como la vía de apuntalar el liderazgo frente Ayuso. La organización regional cuenta con la presidenta madrileña porque «aquí suma votos»", dice Carmen Morodo. "Castilla y León es una oportunidad para que Casado se apunte en su haber un importante éxito autonómico". Vamos, que quiere arrebatar el triunfo a Mañueco.

Dice Toni Bolaño que "el 13 de febrero será el día D de la política española". Hombre, no será para tanto. "El adelanto electoral de Alfonso Fernández Mañueco no está solo pensado para Castilla y León. Las excusas del actual presidente eran más bien peregrinas. Se ha hecho pensando en España. Casado necesita una victoria, amplia victoria, y Castilla y León es el escenario más propicio por la sociología de la región". Ganar en Castilla y León no garantiza ganar en España.

Y el editorial nos adelanta una buena noticia. "Puede que no esté lejano el día en que se nos plantee la obligatoriedad de la inmunización. Pensemos que no hay derechos ilimitados y que los vacunados tienen los suyos". O que los no vacunados estén bajo control y que no puedan salir de sus casas.