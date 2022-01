El PSOE vasco y EH Bildu se reúnen en Bilbao y muestran su disposición a alcanzar acuerdos

Los socialistas vascos eligieron a Eneko Andueza –el que fuera líder del PSE de Guipúzcoa– como nuevo secretario general del partido en el último trimestre de 2021. Uno de sus primeros movimientos fue el de anunciar una rueda de contactos con las organizaciones sindicales vascas y con el resto de partidos de la región a modo de presentación. Empezó con CCOO y UGT y ahora le está tocando el turno a las formaciones políticas.

Este viernes se ha desplazado hasta la sede central en Bilbao de EH Bildu, la coalición electoral que integra en su interior a los herederos de Batasuna, el que fuera el brazo político de la banda terrorista ETA. Sortu-Batasuna pone los grandes líderes, los cuadros medios y la gran mayoría de los votantes. EA, Alternatiba y lo que queda de Aralar –disuelta dentro de la coalición– ponen el resto.

Andueza ha mantenido un encuentro por un espacio aproximado de 90 minutos con Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, y a la salida del mismo se ha mostrado dispuesto a alcanzar acuerdos con los herederos del terror. Exactamente, está dispuesto a sellar "pactos puntuales". También desde la coalición batasuna han mostrado su disposición a cerrar acuerdos con los socialistas.

Lo que sí ha dicho el líder de los socialistas vascos es que en estos momentos no es partidario de cambiar la política de pactos de su partido y aspirar a liderar un Gobierno vasco de la mano de Podemos y EH Bildu, dejando fuera al PNV. "A todos los que han puesto en mi boca que soy partidario de alcanzar acuerdos de envergadura con EH Bildu les pediría que me trajeran el corte, porque no lo he dicho nunca", ha dicho.

"Tenemos acuerdos puntuales en lugares puntuales sobre proyectos puntuales, porque necesitamos tener una estabilidad que otros partidos no nos la dan, y eso valoro que se produzca, porque nos permite avanzar en algunas ciudades en proyectos estratégicos. A partir de ahí, no creo que en estos momentos se den las circunstancias y las bases mínimas para poder alcanzar acuerdos de mayor envergadura", ha insistido Andueza.

El líder del PSE ha mantenido que su partido y EH Bildu todavía están muy lejos como para llegar a acuerdo de Gobierno. "Siempre he dicho que hay algo que nos distancia de EH Bildu: la falta de una condena del terrorismo de ETA y el reconocimiento del daño causado, y en tanto eso no se produzca, el PSE no va a participar de ningún proyecto compartido con EH Bildu, y mucho menos si se pone encima de la mesa la cuestión identitaria", ha concluido.