Feijóo mantiene la "puerta abierta" a Casado: "Mientras yo sea presidente del PP, tendrá un hueco"

Alberto Núñez Feijóo "mantiene la puerta abierta" a Pablo Casado: "Si dentro de unos meses o un tiempo se considera otra vez motivado por la gestión de las cosas publicas, mientras yo sea presidente del PP, tendrá un hueco en el partido". Así lo ha asegurado el todavía presidente de Galicia en una entrevista este martes en Onda Cero.

Todo ello después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistiera en la necesidad de "prescindir" de las personas que iniciaron la campaña contra ella. Este martes, Feijóo ha explicado que él está dispuesto a que Casado le "traslade cuál es su interés", aunque ha asegurado que, por ahora, el expresidente de los populares lo ha descartado.

El nuevo líder del PP también ha sido preguntado en esta entrevista por si en su anunciado "bilingüismo cordial" encaja la "inmersión lingüística" en Cataluña: "No encaja, la inmersión no es cordial, es obligatoria", ha sentenciado el líder del PP.

Reunión del jueves con Sánchez

Feijóo también ha desvelado que su partido esperará a la reunión que tiene el jueves con Pedro Sánchez en Moncloa para decidir si votan sí o se abstienen en el real decreto ley sobre las medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania.

Para dar el voto afirmativo, el nuevo presidente del PP ha asegurado que necesita que aumente la bajada de impuestos aprobada. "Si Sánchez quiere el apoyo del PP a sus medidas económicas, tendrá que aceptar alguna de nuestras propuestas", ha explicado.

El nuevo líder del PP ha sido es muy crítico con la política económica del Ejecutivo: "Solo incrementa el déficit y la deuda pública. No la puede compartir nadie, ni siquiera el propio Gobierno". "Yo no la puedo compartir porque no quiero llevar a mi país a la ruina", ha sentenciado.

CGPJ

Sobre la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Feijóo ha explicado que tratará el tema si Sánchez quiere, pero que aunque "es un asunto importante", ahora no lo considera "prioritario". "Lo prioritario es bajar la inflación de nuestro país y bajar los precios de la energía", ha explicado.

Por último, el presidente gallego también ha insistido en que "va a presentar su dimisión como presidente de la comunidad autónoma de Galicia en las próximas semanas" y que no descarta ocupar un puesto de senador.