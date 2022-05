"Mónica Oltra me condenó a vivir en el infierno. El monstruo no era yo, era su marido"

Era 2017. El mismo año en el que el caso de su marido saltaba a la luz. Mónica Oltra irrumpía en la tribuna de las Cortes valencianas con un taco de folios y un nombre sobre la mesa: Francisco Zarzoso. Así, con nombres y apellidos, señaló de forma pública a este educador del centro de menores de Segorbe acusándole de abusar sexualmente de una menor y de proporcionar drogas a otros residentes del centro.

La cuestión arranca cuando en una clase de Formación y Orientación Laboral, una de las alumnas pregunta a una profesora "¿qué pasaría si un educador mantiene una relación con una alumna del centro?". Esa profesora da la voz de alarma en un informe a la Consejería que, a pesar de que no existía denuncia ni investigación al respecto, no duda en darlo por bueno. Una vez que el caso se hace público en las Cortes valencianas, la noticia salta en cuestión de minutos a las redes sociales.

"Yo estaba comiendo con unas amistades cuando aparece mi hermano que vive en un municipio a media hora de allí. Llegó blanco y me dijo que estaba circulando esto de mi por las redes". Así es como Francisco se entera del caso que le daría la vuelta a su vida.

Pena de telediario, sin denuncia

Automáticamente, pone los hechos en conocimiento de la Guardia Civil pero su nombre ya estaba en los medios de comunicación y en boca de los vecinos que le señalaban como culpable de unos abusos que no cometió y que así acreditó la justicia años después absolviéndole de un delito continuado de abuso sexual a menores.

Sentencia absolutoria de Francisco Zarzoso

EsRadio ha tenido acceso a la sentencia en la que se absuelve a Francisco y en la que se constata que nunca hubo denuncia de esa menor a pesar de que se la instó a interponerla. De hecho, acabó reconociendo que los hechos no eran ciertos y la juez dio por vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de Francisco.

Sin embargo, para él ya era tarde. "Se habían hecho públicos mi nombre, mi profesión, mi lugar y centro de trabajo, falsos antecedentes y me acusó de lo peor que se puede acusar a una persona, de abusos reiterados a menores de edad. Se hizo amparando el interés supremo de una menor de 17 años y obviando el de otros menores como son mi hijo y mis sobrinos que sufrieron muchísimo con toda esta cuestión".

Se vio obligado a cambiar de municipio para escapar de ese hostigamiento pero también para poder trabajar. A pesar de educador, Francisco es abogado. "Perdí toda mi cartera de clientes y ahora no ejerzo ni de una cosa, ni de la otra"

"Mi vida se quebró. Imagínese mi pareja, imagínese mi hijo. Tenía miedo entonces y continúo viviendo con miedo ahora. Mónica Oltra me condenó a vivir en el infierno. Yo sé lo que es no poder pagar la luz, yo sé lo que es pasar hambre, no poderle pasar la pensión a mi hijo. Estoy convencido de que si no hubiera tenido conocimientos de derecho, hoy estaría en la cárcel", relata Francisco.

Cabeza de turco

El centro, gestionado por las Hermanas Capuchinas, fue cerrado y los menores que allí vivían, re ubicados. Una operación que hace unos meses la justicia, también ha declarado que fue ilegal.

El vídeo en el que Mónica Oltra le acusa, aún se puede encontrar en Internet y en la página Web de Compromís bajo el título "Mónica Oltra explica un relato muy duro sobre abusos sexuales". Lo único que ha cambiado la absolución de Francisco es que en el vídeo se omiten los momentos en los que se hace público su nombre.

Francisco tiene clara la motivación política de que su caso saltar a la luz. Está convencido de que fue la cabeza de turco que estaba destinada a tapar el caso de abusos sexuales por el que el marido de Mónica Oltra sí fue condenado. "El monstruo no era yo, era su marido. Él ha sido condenado dos veces y yo absuelto de todos los cargos"

No cree que sea casualidad que esta cuestión coincida en el tiempo también con otro asunto no menor: Los 38 millones de euros que estaban en juego entonces para las licitaciones a los servicios prestados a centros de menores. Licitaciones que años después se descubrió que fueron a parar a empresas afines y que aún el año pasado dieron que hablar con el reparto de 73 millones de euros sin concurso público en pleno agosto.

La realidad en los centros

Francisco emplaza a Oltra a "preocuparse por la gestión en los centros. A que se pregunte por qué se escapan los menores", de los que por cierto ha recibido multitud de mensajes y cartas de apoyo en estos años.

Carta de un alumno de Francisco Zarzoso

En algunas de las que se pueden leer en redes sociales y que ha remitido a este programa, los alumnos cuentan cómo este educador , "cuando ni la familia, ni la policía, ni los servicios sociales se hacían cargo se ha disfrazado para entrar en ciertos barrios y devolverles al centro o con sus familias"

Testimonios que desvelan una realidad que tras más de una década en ejercicio, Francisco conoce bien: Que la administración que debe velar y tutelar a estos menores, les deja en una situación de vulnerabilidad que aprovechan las mafias de prostitución que merodean en las inmediaciones de los centros. "De esto -apunta - debería preocuparse Mónica Oltra".