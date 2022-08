El mega plan de Sánchez para salvar a los colegios del cambio climático dará 10.000 euros por centro

El plan se supone que debe permitir aislar las aulas, implantar sistemas de calefacción eco eficientes, renovar el aire acondicionado para implantar sistemas con un mayor ahorro energético, cambiar las ventanas o puertas que no permitan el aislamiento, renovar tejados con filtraciones, etc. Y para todo ello, el Gobierno ha dotado una partida de 200 millones de euros. En España hay casi 20.000 colegios públicos, con lo que el gran plan de Pedro Sánchez destinará una media de 10.000 euros por centro escolar, más o menos lo que puede costar cerrar un par de terrazas en una casa particular. Los colegios, claramente, están salvados del cambio climático.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha anunciado oficialmente que su departamento prepara un plan de "adaptación climatológica" de los colegios. Pese a que no se conocen aún los detalles, es de suponer que el plan se centrará sólo en los colegios públicos, tal y como ha ocurrido hasta el momento con la totalidad de las ayudas públicas destinadas a la escuela. El plan estará dotado con algo más de 200 millones de euros y se pretende acordar con las comunidades autónomas una vez que se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Pues bien, según los datos oficiales, en el Curso escolar 2021/2022, tal y como ha publicado el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en España hay un total de 28.470 centros educativos. De ellos, 19.155 son centros de enseñanza pública. El resto, 9.315 escuelas, son concertadas y privadas.

La partida destinada por el Gobierno suena, de este modo, un tanto ridícula en comparación con la magnitud del parque escolar y de las obras a realizar. Y es que, si el Ejecutivo de Pedro Sánchez reparte ese dinero -200 millones de euros- sólo entre los colegios públicos, el importe total por centro escolar ascenderá a 10.441 euros. Un cuantía completamente alejada de cualquier reforma integral de un colegio para mejorar su aislamiento y dotarse de calefacción y aire acondicionado de última generación y más eficientes en materia de ahorro energético. Y si el resto del dinero necesario para el plan de reforma lo tienen que aportar las comunidades autónomas, entonces, significará que el Gobierno se ha anotado el tanto mediático de un plan que realmente pagarán los Gobiernos regionales.

Si el fondo de los 200 millones se reparte entre el total de colegios -públicos y privados-, entonces aún es más ridículo el importe por escuela: 7.025 euros. Más o menos el coste de cerrar con cristal una terraza de un domicilio particular.

Pero las cifras rara vez se han convertido en un problema para este Gobierno. Alegría ha señalado en la presentación de su plan que el dinero es una cantidad "considerable" para poder afrontar el reto climático: "Ahora, y más viviendo esta crisis climática que estamos sufriendo, una de las nuevas líneas que queremos adoptar en ese futuro presupuesto es, efectivamente, una importante línea con una cantidad considerable de millones de euros para poder adaptar climáticamente los centros educativos a través, como digo, de un programa de cooperación", ha señalado la ministra.