El Mundo

"La falta de funcionarios cualificados atasca la ejecución de los fondos europeos". A ver. Está el Gobierno en pleno dedicado a insultar a Feijóo y se les ha olvidado gobernar. Y "Macarena Olona reaparece tras su salida de Vox e inicia el Camino de Santiago: "Pido disculpas a Andalucía"". Sí, menudo espectáculo que ha dado. Dice que tiene problemas de tiroides, pero suponemos que ya los padecía antes de presentarse como la Macarena de Salobreña. El Mundo la acusa de mantener una "calculada ambigüedad" sobre su regreso a la política. "La convocatoria en redes de su peregrinaje a Santiago pocas semanas después de anunciar su renuncia a la actividad pública por motivos de salud evidencia una incoherencia tan manifiesta como la que evidenciaría un eventual retorno a la política fuera del lugar donde los ciudadanos la pusieron hace apenas dos meses: en un escaño del Parlamento andaluz". Es más divertido llevarte a tus fans de vacaciones.

"Olona ha pedido perdón a los andaluces, pero no ha explicado con suficiente claridad si en su abrupta dimisión hubo otros motivos. Su reaparición de ayer abre ahora un incierto camino, que si se materializa en un regreso a la política dejará una primera duda imprescindible de resolver: por qué no en Vox". Cuando uno se pone malito se pide una baja, no se despide del curro.

"Más allá del desenlace de su aventura, llama la atención el mutismo impuesto entre la actual cúpula directiva del partido. Tratándose de la tercera fuerza del Congreso, no es descabellado pensar que sus votantes siguen anhelando una explicación convincente para la salida de la que era uno de los mayores y más populares activos de Vox, si no el mayor junto a Abascal". Pues sí, no estaría de más que dejaran de tomar el pelo al personal con lo de la salud.

A Raúl del Pozo le han dicho en Génova que "Feijóo invita porque no puede exigir, pero parece que ha retado al presidente del Gobierno a un duelo sin sangre en la plaza de la Marina española, ante 208 senadores electos que también tienen la función de aprobar leyes y controlar al Gobierno." "Que no espere Feijóo -si es que el duelo llegara a celebrarse- un debate como quería Cicerón, con imaginación y capacidad de deleitar a los ciudadanos. Sánchez ya era un killer en el debate de 2015 cuando le dijo a Rajoy: «Usted no es una persona decente». Que se olvide el aspirante del sosiego". Hombre, Raúl, suponemos que después del espectáculo de este verano con todos los portavoces socialistas y todos los ministros insultándole por turnos o todos a la vez todos los días Feijóo habrá calado ya al sinvergüenza al que se enfrenta.

"El que no sea arrojado tiene poco papel en la política", "ahora, o pelean o pierden". Ya, Raúl, pero es que bajar al nivel de matón de colegio de Sánchez es complicado para cualquier persona mínimamente educada.

El País



"España propondrá que toda la UE aplique la excepción ibérica para fijar los precios de la electricidad". Pues entonces dejará de ser una excepción. La campaña de desprestigio a las eléctricas emprendida por el Gobierno tiene un seguimiento entusiasta en su periódico de cabecera. "Personas vulnerables denuncian coacciones de las eléctricas para cobrarles deudas: "Me amenazaban todos los días"". Y que sean las mayores empresas de España las que mantengan este panfleto sanchista. Es incomprensible.

Pepa Bueno habla en su editorial de Ciudadanos. "La combustión de Ciudadanos por la mezcla de errores propios, cálculos equivocados y fuego enemigo, sobre todo desde el PP, podría ser irreversible, como muchos analistas pronostican, pero ese espacio sociológico existe". Lo que pasa es que Pepa no lo ve en Ciudadanos, del que dice que "ha estado lejos del partido de centro que pudiera desempeñar ese papel desde posiciones liberales y casi siempre acabó escorándose del mismo lado, hasta llegar a ser percibido como muleta del PP". Bueno, Pepa, digamos que el PSOE siempre ha preferido otro tipo de socios, como ERC, Bildu o Podemos. Con Rivera, no, ¿recuerdas?

"Sigue vacante en la política española el papel de un partido capaz de negociar a derecha e izquierda acuerdos legislativos o políticos, con entidad propia, convicción ideológica y una comunicación política que haga creíble su capacidad de maniobra y mediación para el bien común". Ya, ya, siempre que haya una izquierda que no berree que con ese partido ni a la vuelta de la esquina.



ABC

"Sánchez usa fondos europeos para salvar una inversión ruinosa del Gobierno Zapatero". Para eso sí ha habido funcionarios. "Macarena Olona: «Soy leal, y de fiar»". Malo, cuando alguien tiene que reivindicar eso. Y es que nadie entiende lo que ha hecho Macarena. "Nunca sospechamos que Macarena Olona podría acabar siendo un juguete roto de la política, y en tan poco tiempo. No daba ese perfil; ni por su fortaleza ni por su talento", dice Julián Quirós. Lo que realmente ha ocurrido "es difícil de clarificar en un partido tan hermético como Vox". Desde luego lo suyo no es la transparencia. Son tumbas.

"Todos sus pasos posteriores resultan imposibles de justificar con coherencia", pero lo que ya roza el esperpento en que después de largarse dando un portazo reaparezca "cuatro semanas después convocando a sus seguidores a acompañarla en el Camino de Santiago". ¿A dónde vas, Macarena?



La Razón

"Los consumidores sufrirán fuertes subidas en las facturas de la luz para financiar el tope al gas". Más buenas noticias. "El diseño europeo del mercado de la energía responde a la voluntaria exigencia de llegar al objetivo de «cero emisiones» para 2050, mediante la sustitución paulatina de las plantas que emiten dióxido de carbono y otros contaminantes de efecto invernadero por las energías renovables, eólica y solar, y las nuevas tecnologías del hidrógeno. Pero si, hasta ahora, Europa podía asumir ese incremento artificial de los precios, integrándolo como parte de los costes generales, la crisis energética ha puesto muy caro ese sueño verde europeo", dice el editorial.

"No hay alternativas fáciles a la renuncia del gas ruso, abundante y barato, al menos, mientras las tecnologías renovables no resuelvan el problema del almacenamiento de la electricidad que producen. Pero es imprescindible que Europa alcance la independencia energética y, sobre todo, que neutralice la capacidad de extorsión de la Rusia de Vladimir Putin " . La que ha armado este zumbado.

Marhuenda se parte con el anuncio de la UE de que intervendrá de emergencia el mercado eléctrico. "El problema es que el concepto «urgencia» queda muy alejado de su mentalidad. En un primer momento pensé que harían una reunión este mismo martes, pero fue una falsa alarma. Han decidido que sea el 9 de septiembre". "Las cosas hay que tomárselas con calma, con mucha calma porque a ellos, realmente, no les afecta. Tienen el sueldo asegurado durante muchos años, una pensión fabulosa e incluso algunos viven en casas oficiales que pagamos entre todos".