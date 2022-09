Feijóo, sobre un gobierno con Vox: "Nunca diré que no podré dormir si pacto con fulanito o menganito"

"A un año de las elecciones, partir de la base de que voy a ganar, me parecería un acto de soberbia. Lo que le puedo asegurar es que nunca diré que no podré dormir si pacto con fulanito o con menganito". Así respondió este miércoles Alberto Núñez Feijóo a la pregunta de "¿si no tiene mayoría, gobernara con Vox?". Recordaba así las palabras de Pedro Sánchez cuando aseguró que "no dormiría tranquilo" con Podemos en el gobierno y, poco después, pactó con los de Pablo Iglesias para ser presidente del Gobierno.

El líder de los populares realizó estas declaraciones en una entrevista que concedió al programa conducido por Ana Pastor en La Sexta. Feijóo dejó claro, eso sí que su "objetivo es conseguir una mayoría suficiente para gobernar solo el PP".

Verse con Casado

El líder del PP también fue preguntado en esta entrevista por su relación con el anterior líder de los populares, Pablo Casado: "Hemos hablado un par de veces, y yo creo que nos vamos a ver a solas próximamente. Me ha dicho que le gustaría hablar conmigo y yo, a disposición, por supuesto", sentenció unos meses después de que la anterior cúpula popular orquestase una campaña contra Isabel Díaz Ayuso que acabó con el partido sumido en una de las peores crisis de su historia.

Antes de pronunciar estas palabras, Feijóo también dedicó gran parte de su tiempo para defender sus propuestas económicas y también el "no" de su partido este martes en el Congreso a la tramitación del decreto del Gobierno para crear un impuesto a la banca y a las energéticas. "No podemos ser cómplices de recaudar un dinero hoy para tener que volver a pagarlo" en un futuro "a esas mismas empresas", ha aseverado Feijóo explicando que los "fiscalistas" ya han avisado de que, con el texto del gobierno, en el caso de que las energéticas lo recurran, ganarán. "Y lo tendrá que devolver el Gobierno siguiente", sentenció.

El presidente del PP también puso sobre la mesa cuáles serían sus propuestas si llega a La Moncloa. En primer lugar, "restablecer las relaciones con Argelia" que Pedro Sánchez ha minado en los últimos meses, también "establecer un precio máximo de las energías hidráulica, nuclear y renovable" o tratar de buscar un acuerdo con las empresas energéticas para que apliquen "un descuento directo" en la factura de la luz.