El ex vicepresidente y ex líder de Podemos Pablo Iglesias aspiraba a volver a la docencia en la Universidad Complutense pero, según trascendió este viernes, no logró la plaza de profesor asociado de la Facultad de Periodismo, en el departamento Periodismo y Nuevos Medios, a la que había optado.

Según la resolución del proceso de selección lanzado por este departamento, un total de siete personas optaban a la plaza de profesor sobre información en radio y televisión. Pablo Iglesias obtuvo una puntuación de cuatro en la baremación. Mientras, la persona que se alzó con la plaza fue la periodista y presentadora Sandra Daviú, que logró 7,4 puntos.

Daviú, doctora en periodismo por la UCM, consiguió una gran popularidad en 2008 cuando se convirtió en sustituta de Patricia Gaztañaga al frente de El Diario de Patricia, un programa de testimonios emitido por la tarde en Antena 3. Antes, había trabajado en Televisión Española.

Después de tres años en El Diario de Patricia, Daviú estuvo al frente de varios magacines de la mañana como sustituta primero de Susanna Griso, en Antena 3 y luego de Mariló Montero, en La 1. Actualmente presenta La suerte en tus manos, que se emite los viernes por la noche en La 1.

Mientras, Iglesias tendrá que posponer su deseo, manifestado en verano, de volver como profesor a la Complutense, donde ejerció la docencia en Políticas hasta la eclosión de Podemos. "Me encantaría volver a dar clase en la Complu", dijo en su día el ex líder de Podemos que acaba de ver cómo se cierra una de las vías para lograrlo.

El ex vicepresidente actualmente ejerce como tertuliano en la Cadena Ser junto a Carmen Calvo y José Manuel Margallo y presenta el podcast La Base en Público.