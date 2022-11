La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha participado este jueves en un coloquio bajo el nombre Retos de la Portavocía del Gobierno en la era de la posverdad. Acompañada por sus ex colegas de profesión Rosa Conde y Pío Cabanillas, Rodríguez ha lanzado una polémica idea: que los medios reserven un espacio para lo acordado en el Consejo de Ministros, al igual que se hace con la información meteorológica.

"Igual que tenemos un espacio para el tiempo, para saber si va a llover, ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo", ha dicho Rodríguez. Para la portavoz, así se lograría que "además del total de la actualidad", se dispusiera de noticias para "las preocupaciones del día a día de la ciudadanía", consiguiendo que "la información se aproxime a un interés no sesgado previamente".

La propuesta entroncaría, según Rodríguez, con los "cambios" en la forma en que la información llega a los ciudadanos en función de sus intereses. "Esto hace una ciudadanía más ideologizada desde el punto de vista negativo, menos crítica y menos formada", ha dicho.

La pandemia como ejemplo

La portavoz también se ha quejado de la "complicación" de que el total que se destaca de la prensa en la rueda de prensa que ella protagoniza no tenga "nada que ver con lo que se ha adoptado en el Consejo de Ministros". "A veces me quedo con la sensación de que tal vez alguna de esa información no ha llegado a la ciudadanía", ha lamentado Rodríguez, lo que a su juicio justificaría ese espacio de información pública en los medios.

La socialista se ha remontado a la información en la pandemia, con las profusas ruedas de prensas del Gobierno y del propio Sánchez, como ejemplo de información pública que sí llegaba a la prensa. Rodríguez ha defendido que toda la ciudadanía "atendió" durante los primeros meses de la pandemia del Covid-19 a la información pública que le llegaba.

"Una reflexión coloquial"

Antes la polvareda que ha levantado una propuesta que recuerda a los tiempos del NODO, desde Moncloa han tratado de matizar las palabras de la ministra. Según ha señalado un portavoz autorizado, se trataba de una "reflexión coloquial en el marco de un diálogo fluido sobre el valor y la utilidad de la información de servicio" y no de una propuesta.