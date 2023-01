Vox lleva unas semanas dando a conocer a los candidatos para las principales alcaldías y las Comunidades Autónomas para las elecciones de mayo de 2023. Uno de ellos es el que quiere arrebatar Barcelona a Ada Colau, Gonzalo de Oro-Pulido. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio ha asegurado que quiere "ser alcalde" y ha señalado la decadencia de la ciudad tras los años de Colau y el proceso separatista.

Gonzalo de Oro-Pulido ha dado las gracias "a la dirección nacional" de Vox por haber "confiado" en él y ha contado cómo llegó al partido de Santiago Abascal desde el mundo de la banca y la hostelería en los años en los que el separatismo apretó el acelerador con el procés. Cree que la elección de su perfil se debe a que en Vox buscan "gente fiable que no vaya a tener sorpresas. Gente de la casa que viene del mundo profesional, de la calle. La formación prefiere optar por perfiles menos conocidos que por grandes estrellas". "Sólo tenemos un objetivo: hacer de España un país mejor para nuestros hijos", ha añadido.

Cree que "la alcaldía de Barcelona está muy disputada" porque "hay muchos partidos en liza que busca el mismo perfil de votante". Sin embargo, ha apuntado que los de Vox son "el referente del voto nacional, patriota, en Barcelona". En este punto, el candidato ha sacado pecho por los resultados de su formación en las últimas autonómicas cuando se convirtió en el partido constitucionalista con mayor representación, 11 diputados. De Oro-Pulido ha dicho que "las encuestas nunca nos tratan demasiado bien" y que van "a por todas" porque quiere "ser alcalde".

Ha lanzado alguna pulla a PP y Ciudadanos diciendo que "siguen con sus complejos y sus tonterías" y que no están "pendientes" de los candidatos de esos partidos porque ellos siguen su "línea con nuestro discurso claro y que todo el mundo entiende". "Hay algunas encuestas que dan por hecho que todo el voto de Cs se va al PP. Me cuesta mucho creer que la gente que votó al PP y se fue a Cs vaya a volver al PP en Cataluña. Estoy convencido que parte de ese voto irá a nosotros", ha explicado.

La Barcelona de Ada Colau

Gonzalo de Oro-Pulido ha contado cómo desde la administración local barcelonesa se está discriminando al español, pero cree que con las elecciones "ahora vamos a empezar a ver más cositas en español porque toca pedir el voto". Ha añadido que "aquí hay un intento de eliminar el español y es un total fracaso porque es tan potente que es imposible de eliminar".

El candidato de Vox a la alcaldía de Barcelona cree que el intento de imponer el catalán está haciendo que la gente lo rechace y que cada vez más hablen en catalán. Asegura que "en Barcelona el 80% de la población habla en castellano" y que puede pasarse días sin oír hablar en catalán. "La sociedad catalana es bilingüe", ha rematado.

El alcaldable ha reconocido que, "realmente, el panorama está horrible": "Precisamente, por eso tenemos que luchar. Barcelona es una ciudad antipática también para los barceloneses: es imposible aparcar, es la que más radares tiene en España, la zona verde, que es de pago, ha desaparecido, ahora todos son carriles bici… Barcelona es una ciudad antipática para el propio barcelonés", ha insistido. Además, de Oro-Pulido ha subrayado que la capital catalana es "la ciudad más insegura de España": "Los asesinatos han subido un 167%. Los delitos han subido un 35%. Es el peor dato de España".

El candidato de Vox ha añadido que, más allá de la ciudad condal, "la sociedad catalana se ha convertido en una sociedad antipática por su clase política, porque da una imagen antipática de nosotros mismos": "Vives en un mundo oscuro en el que la política y el separatismo, todo ese odio a lo español, se contagia".

"Un apellido que no pasa desapercibido"

Además, De Oro-Pulido ha contado que se afilió a Vox en 2018, "cansado del procès": "Estaba harto, cansado, preocupado, y me afilié con la intención de pagar mi cuota y aportar mi granito de arena. Me encontré con un partido que entonces era pequeñito, pero lleno de gente idealista y de buenas personas, y poco a poco, fuimos trabajando". "Llega un momento en el que te sondean, te lo piensas, porque tienes un apellido que no pasa desapercibido… pero alguien tiene que hacerlo", ha agregado.