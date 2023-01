El próximo 28 de mayo el PP tiene ante sí el reto de demostrar si es capaz de tener votos suficientes para convertirse en alternativa al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. Además, en estas elecciones municipales y autonómicas los de Alberto Núñez Feijóo tendrán la posibilidad de reeditar algunas alcaldías importantes y conseguir arrebatar a los socialistas algunas autonomías. Es el caso de Zaragoza y Aragón, donde el alcalde de la capital maña, Jorge Azcón, será el candidato de los populares frente al Gobierno de Javier Lambán.

Para sustituir a Azcón el PP ha elegido a la teniente de alcalde de Servicios Públicos y Movilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio donde ha comentado la maniobra de los populares tanto a nivel regional como municipal. Chuecha ha dicho que frente a la del PP "la estrategia de Lambán" en Aragón es intentar "diferenciarse" de Pedro Sanchez, pero "es lo mismo que Sánchez.

La candidata popular en Zaragoza ha recordado que el presidente de Aragón "cuando hay alguna cuestión como la sedición o la malversación sale corriendo a decir lo que la mayoría de personas pensamos, pero los diputados aragoneses votan lo mismo que Sánchez". "Si Lambán gana va a hacer todo lo posible porque gane Sanchez. Es uno más en el equipo de Sánchez", ha apuntado. Chueca ha explicado que "es muy listo y juega con la gente" y por ese motivo desde el PP tienen "una responsabilidad que está por encima de lo fácil, que hubiera sido que Azcón se quede en Zaragoza, que es decirle a los aragoneses que no se dejen engañar" porque "cualquier persona del PSOE es sanchista, no hay un PSOE bueno".

El "bien superior": echar a Sánchez

Respondiendo a las preguntas de los oyentes, Chueca ha señalado que "es muy bueno enriquecer la política con perfiles profesionales": "Es una práctica muy habitual en toda Europa y en España tenemos que empezar a dar ese salto. A veces, no es tan fácil como se critica desde fuera: hay que dar un paso, remangarse y ponerse a trabajar".

También ha lamentado que Sánchez esté "gobernando para las minorías": "Es el gran drama y el gran desastre. No se puede poner el poder por encima de todo". La candidata del PP a la alcaldía de Zaragoza ha dicho que su partido es capaz "de convencer a la gran mayoría": "En estos momentos, lo importante que nos tiene que unir a todos los ciudadanos es echar a Sánchez, echar al PSOE del Gobierno, porque ya hemos visto que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Hay un bien superior, que es echar a Sánchez y al PSOE y, por supuesto, que el PP sea el partido que aglutina a todos los ciudadanos del centro-derecha que quieren una política razonable".

Con respecto a la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada, Chueca ha reconocido que, en su caso, "nos perjudicaría en estos momentos", aunque sería "una solución para evitar según que apoyos y, sobre todo, viendo que el PSOE está gobernando con las minorías y por las minorías". "Tenemos que aspirar a lo que ha hecho Núñez Feijóo en Galicia: sacar cuatro mayorías absolutas", ha añadido.

Finalmente, preguntada por la entrada en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha respondido que "creo que tiene que cumplir con su condena. Lo siento por su salud, pero creo que tenemos que ser ejemplares".

El "potencial" de Zaragoza

Natalia Chueca, que viene del mundo del marketing y de la empresa privada fue convencida por el alcalde de Zaragoza, Javier Azcón, para que le acompañara en su candidatura en las pasadas elecciones municipales. Ha contado que ha aceptado la propuesta de ser candidata por "responsabilidad y vocación de servicio público" y ha recordado que fue "a finales de 2018" cuando el alcalde le invitó a "entrar en su equipo". Al final se decidió porque después de 16 años de gobiernos de izquierda en la capital aragonesa Zaragoza estaba "en esos momentos destrozada".

En esta primera legislatura popular, que según las encuestas podría ser reeditada, la candidata abandera "la gestión" de lo que han hecho "estos cuatro años" como su gran lema electoral. "Cuando llegamos la ciudad estaba completamente arruinada. Lo que hemos hecho es darle la vuelta a la ciudad", ha apuntado. Natalia Chueca ha resaltado que "se ha reducido la deuda de forma muy importante, los impuestos también y se han mejorado los servicios públicos", sin embargo ha reconocido que todavía "hay mucho trabajo por hacer".

Chueca tiene claro que "Zaragoza tiene unas potencialidades y un valor que no es proporcional a la imagen que tiene en España y el resto de Europa". En este sentido ha recordado el coste que supuso la Expo de 2008 y que "fue una pena no haber aprendido de lo que sucedió en Sevilla" con su Expo 92. Cree que la ciudad no se ha "vendido todo lo bien que deberíamos" y que tienen que trabajar "mucho mejor", la capacidad de Zaragoza como "punto estratégico entre Madrid y Barcelona" y Valencia y Bilbao.

Rivalidades municipales y energías renovables

La candidata del PP ha comentado también algunas cuestiones internas de la coalición de Gobierno. Ha hablado de la que estaba en todas las quinielas para suceder a Javier Azcón, consejera de Presidencia, Hacienda e Interior y portavoz del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro. Ha dicho que le gusta "hacer equipo" y que "todo el cambio que hemos hecho con la deuda ha sido gracias a su gestión". "Nuestra relación es estupenda", ha indicado y que "estaría encantada" de contar con ella porque "sería una pena perder esa experiencia".

En este sentido, Natalia Chueca también ha hablado de los miembros de Ciudadanos que han contribuido a que "en estos 3 años y medio" hayan "dado la vuelta a la ciudad". Ha dicho que busca "hacer un proyecto como el de Málaga", que es "un referente" para Zaragoza. De sus rivales de Cs ha dicho que "en estos momentos ellos están en su proceso de decisión interna, pero hemos hecho un buen equipo. Hemos gestionado con mucho sentido común, aspiro a gobernar con mayoría absoluta y poder hacerlo en solitario".

Sobre la cuestión de las energías renovables que beneficia el Gobierno de Javier Lambán en Aragón ha dicho que "son necesarias y que pueden ser una oportunidad", pero tienen que estar "bien reguladas". "Lo que hemos estado reclamando es un plan aunque sabe que "van a llegar tarde" a todos estos "miles de parques" que "se están licitando". "Es un uso de una causa muy interesada", ha dicho Chueca que ha puesto de ejemplo lo que la ministra Teresa Ribera hace con "las ciudades de más de 50.000 habitantes que tienen que tener una Zona de Bajas Emisiones". "Lo que es importantísimo es la ordenación y no llegar tarde y que el valor y la riqueza se quede en el territorio. Si eso genera que atraiga industria es una oportunidad para los vecinos", ha remarcado.