El próximo sábado se cumplen diecinueve años de la masacre del 11M que cambió el curso de la historia de España. Sin embargo, parte de las víctimas del que ha sido el mayor atentado de la historia de Europa están alertando de su posible prescripción. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio lo ha advertido Ángeles Domínguez, tesorera de la Asociación de Víctimas del 11M.

Domínguez ha dicho que desde su asociación, junto con otras de víctimas de la banda terrorista ETA como Dignidad y Justicia, están "trabajando" para que "no prescriba el atentado más cruento de la historia de España". La tesorera de la AV11M ha indicado que "desgraciadamente dentro de un año y cinco días prescribirá y lo autores quedarán impunes. Esto no lo podemos consentir. No es lógico".

"Queremos concienciar de que no se ha dado la oportunidad de decir a la gente de que el 11M va a prescribir", ha dicho Ángeles Domínguez que ha contado que han incluido en su asociación a otras víctimas como las de la Sala Bataclán de París y cuentan con "más de 600" asociados porque "en estos 19 años ha habido otros actos terroristas". Ha pedido ayuda porque después de un atentado "necesitas ayuda psicológica y si no estás en una asociación la ayuda no llega nunca. Tienes que saber tus derechos y, desgraciadamente, reclamar". "Mucha gente piensa que el dinero lo es todo y yo daría todo lo que me dieron por estar como el 10 de marzo de 2004", ha añadido.

Esta asociación se ha personado también en la causa de Miguel Ángel Blanco porque "si se consigue que esto salga adelante puede ser que no prescriba el 11M y más de 400 atentados de ETA". La causa está en manos del juez García Castellón, ha contado la tesorera de la AV11M que ha dicho que necesitan "fundamentalmente que los medios informen sobre el 11M" porque "lo que no se informa no existe y hay que llegar a toda la sociedad". También intenta usar las RRSS "para movilizar a la gente joven". Ha agradecido a los oyentes de esRadio que "siempre" les han apoyado "en nuestra causa que es la de toda la sociedad".

Ángeles Domínguez ha dicho también que la Comunidad de Madrid es "a día de hoy la que más nos ha ayudado" y ha lamentado que "haya víctimas del 11M en otras asociaciones que no luchan contra la prescripción" de la causa. Sobre las visitas de las víctimas a los colegios ha dicho que las organiza el ministerio del Interior y que muchas veces se enteran del estado de las investigaciones "por los medios". En este sentido ha criticado que "los digitales dicen cosas que otros medios no dicen" y que "las televisiones que todo el mundo ve no hablan nunca del 11M salvo en el día en que se conmemora el atentado".

"Las víctimas tenemos el mismo derecho de que no prescriban todos los atentados y, en este caso, es el que ha tenido más muertos y heridos" y por el que "tienes secuelas para toda la vida. Todos los días para el 11M porque te ves con una secuela", ha indicado la tesorera de la AV11M.