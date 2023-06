España choca frontalmente con la OTAN a cuenta de un plan industrial de la defensa sin empresas españolas

La ayuda militar a Ucrania y la elaboración de un plan industrial conjunto para dotar a los ejércitos aliados del material necesario ante cualquier escenario bélico posible están centrando el encuentro de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra esta semana en Bruselas (Bélgica). Unas jornadas en las que también se tratará, por ejemplo, el ingreso de Suecia en la Alianza Atlántica, que de momento mantiene el veto de Turquía y Hungría.

España está siendo, a su manera, muy protagonista. La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha dudado este jueves en plantear la posibilidad de que el Gobierno español vete el Plan de Acción de Producción de Defensa que la OTAN quiere diseñar para, apoyándose en la industria de Defensa aliada, rearmar a los ejércitos aliados y, sobre todo, llenar los arsenales de munición que se están vaciando a la velocidad de la luz con las donaciones que se entregan a Ucrania.

El problema que se ha encontrado el Ejecutivo español es que se ha organizado un encuentro entre los ministros aliados y una veintena de empresas de defensa aliadas y, entre ellas, no hay ninguna española. Margarita Robles ha decidido no acudir a ese encuentro en señal de protesta. Algún otro mandatario sí ha acudido pero su delegación no ha dudado en mostrar su malestar por la selección de empresas que ha realizado la OTAN, como es el caso de Polonia.

Al encuentro han asistido 25 empresas de 18 países. Es decir, no ha habido representación de 13 países miembros. La OTAN no ha facilitado un listado oficial de las que han asistido, ni ha dado explicación alguna formal de cómo o quién las ha elegido. Lo más preciso que se conoce es el listado que en las últimas horas ha sido filtrado a Euractiv, un medio paneuropeo con sede en Bruselas y que emplea como red de colaboradores a muchos medios públicos europeos.

En él se puede ver una configuración marcada por grandes empresas norteamericanas y europeas y algunas empresas de la Europa del Este con amplia experiencia en la fabricación de blindados, armas y munición con estándares del antiguo bloque comunista. También se echa de menos a algunos poderosos de la industria armamentística mundial como Airbus, Boeing, Northrop Grumman o General Dynamics, por ejemplo, todas ellas entre las 15 más grandes del mundo.

La lista filtrada la componen Lockheed Martin (EEUU), Raytheon Technologies (EEUU), MBDA (Reino Unido, Francia, Alemania e Italia), Rheinmetall (Alemania), BAE Systems (Reino Unido), Leonardo (Italia), KNDA (fusión de la alemana KMW y la francesa Nexter), Roketsan (Turquía), Thales (Francia), Baykar (Turquía), Nammo (Noruega), FN Herstal (Bélgica), Patria (Finlandia), Tekever (Portugal) y Milrem Robotics (Estonia).

También habrían estado una empresa canadiense y una segunda que proviene de Finlandia. A estas, se han unido al menos otras cuatro empresas expertas en trabajar con material heredado del antiguo Telón de Acero, además de munición para los sistemas de armas soviéticos. Se trata de Czechoslovak Group (República Checa), Arsenal AD (Bulgaria), Romarm (Rumanía) y Duro Dakovic (Croacia).

Las empresas seleccionadas tienen algo en común: tienen sistemas de armas entregados por los gobiernos occidentales a Kiev, su munición con estándar OTAN o soviética ha sido enviada a Ucrania o han participado en la puesta a punto de blindados occidentales o del antiguo Telón de Acero. Pero en ese mismo listado podría estar también la zaragozana Instalaza, cuyo sistemas contracarro C-90 han sido donados por España y Estonia y empleados en el campo de batalla.

El Gobierno español también considera que otras empresas nacionales de medio o pequeño tamaño, en lo que a la industria de defensa internacional de Defensa se refiere, pero con sistemas de armas o tecnología muy puntera, capaces de ser importantes en el mercado internacional, como Indra o Escribano M&E, también están perfectamente preparados para ser parte del plan industrial conjunto de la Alianza Atlántica.

Aun así, la realidad es que el listado de empresas que han sido convocadas por la OTAN sí hay una parte indirecta de representación española, pues algunas de esas empresas internacionales son las dueñas de algunos históricos conglomerados nacionales que terminaron siendo vendidos al mejor postor. Por ejemplo, Expal (antigua Explosivos Alaveses) forma parte de Rheinmetall. FMG (Fábrica de Municiones de Granada) de MSM Group, una de las filiales de Czechoslovak Group. O la antigua Fábrica de Armas de Palencia fue rescatada del cierre por la noruega Nammo.

Apoyo a Ucrania y envío de más materiales

Robles ha aprovechado su participación en el Grupo de Contacto de apoyo a Ucrania para hacer una actualización del estado de entregas del material militar español. En el mismo, ha reiterado que se van a enviar otros 20 vehículos blindados M113 TOA , que se sumarán a las 40 unidades que ya han sido entregadas, además de confirmar que en las próximas semanas empezarán los preparativos para el envío de los cuatro carros de combate Leopardo 2A4 que estaban pendientes de enviar.

Ha anunciado, asimismo, la donación de un hospital ‘Role 2 plus’ del Ejército de Tierra, capaz de dar apoyo a una brigada pesada, con cirugía de urgencia y estabilización clave, servicios de laboratorio y farmacéuticos, todo ello desplegable en doce contenedores. Previamente a su entrega, está prevista la formación en España del personal militar ucraniano que va hacerse cargo de esa capacidad.

Por último, la titular de la cartera de Defensa ha mantenido que "Ucrania está defendiendo una causa justa y, por tanto, tienen nuestro apoyo de todo tipo, no sólo en el envío de material sino en el entrenamiento a combatientes ucranianos" y ha añadido que "la posición de España es clara y de firme apoyo, como todos los países de la OTAN y la Unión Europea. Nuestro compromiso es total y absoluto".