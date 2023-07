El Supremo allana el camino para anular los nombramientos de Delgado como fiscal Militar y de Memoria Democrática

El Tribunal Supremo ha allanado el camino para anular los nombramientos de Dolores Delgado como fiscal de Sala Militar y fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Dichos nombramientos acordados por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han sido recurridos en el Supremo por otros fiscales o por la Asociación de Fiscales (AF).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo anulaba hace dos semanas por segunda vez el nombramiento del fiscal de Menores, Eduardo Esteban, que acordó la propia Dolores Delgado siendo fiscal general del Estado. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estimaba así los recursos interpuestos por la AF y por un fiscal que aspiraba al mismo puesto y revocaba el nombramiento.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la decisión del Supremo anulando la designación del fiscal de Menores afectará previsiblemente en los nombramientos de Delgado como fiscal de Sala Militar y fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, que también han sido impugnados ante la Sala Tercera".

"Los magistrados consideran que el nombramiento del fiscal de Menores no estaba suficientemente motivado en cuanto a conocimientos y méritos en esta materia en el fiscal elegido por Delgado. Ahora, esta decisión será aplicable a su vez a las designaciones efectuadas por el fiscal general del Estado sobre la propia Delgado", añaden.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que "una vez que se ha puesto el listón tan alto en materia de nombramientos discrecionales, exigiendo los méritos y la experiencia como motivación para justificar la elección, se espera una avalancha de impugnaciones de designaciones en el Supremo".

Cabe destacar que la primera designación de Delgado como fiscal de Sala Militar levantó una gran polémica porque otros candidatos poseían mucha más experiencia acreditada en materia jurídico militar que la ex fiscal general del Estado. Posteriormente, su elección como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos provocó un nuevo escándalo ya que su pareja Baltasar Garzón posee un despacho de abogados y una fundación especializada en esta materia.

La Asociación de Fiscales (AF) denunciaba al respecto que "cualquier actuación o doctrina salida de la Fiscalía de Memoria Democrática podrá entenderse inspirada en los postulados del Sr. Garzón y producida en beneficio del mismo, sea de manera directa o indirecta. Y es que sentados los criterios con ocasión de cualquier denuncia el principio de unidad de actuación proclamado en el EOMF determinará la forma de interpretar y actuar de la Fiscalía en todo caso".

Último varapalo judicial a Delgado

Precisamente, la semana pasada la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimaba la solicitud de Dolores Delgado de archivo por pérdida sobrevenida de objeto del recurso presentado por un fiscal contra su nombramiento como fiscal de Sala Militar. Delgado solicitó el archivo del recurso porque tras haber sido nombrada fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos había dejado de ocupar la plaza de fiscal de Militar que había motivado el recurso de este fiscal, que también aspiraba a ella. En su escrito, razonaba que ahora la plaza quedaba vacante y que su compañero de carrera podía optar a la misma.

No obstante, la Sala daba la razón al recurrente al entender que su interés no había desaparecido por el hecho de que la plaza de fiscal de Sala Militar haya quedado vacante, como sostiene Delgado en su solicitud. El tribunal indicaba que, sin entrar en otros posibles efectos de una eventual estimación del recurso, "es lo cierto que esta implicaría la necesidad de dictar una nueva resolución en el procedimiento administrativo por el que en su día se convocó la plaza de Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo; algo que no es en absoluto lo mismo que hacer una nueva convocatoria de esa plaza".