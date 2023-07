Tras conocerse que el Gobierno vasco autorizó al etarra Mikel Otegi ir al dentista sin custodia policial alguna, la familia de una de sus víctimas, el ertzaina asesinado en 1995 Iñaki Mendiluce Echevarría, ha emitido un durísimo comunicado contra el Ejecutivo regional en el que hablan de la "profunda humillación" que les ha supuesto la noticia.

"Es inhumano recibir una noticia de esta envergadura a través de los medios de comunicación y que hayamos sido contactados por las autoridades penitenciarias competentes sólo cuando la opinión pública ha tenido noticia de los hechos", señala la familia en un comunicado remitido a la prensa.

Tras difundirse la salida del etarra, encarcelado en la prisión de Zaballa, el Departamento vasco de Justicia alegó que debían "racionalizar la utilización de recursos públicos" y que también intentaban con estas medidas concienciar a los reclusos de que usen sus propios recursos en la gestión de sus necesidades de atención médica extrapenitenciaria. En opinión de la familia Mendiluce, "es deleznable sostener que uno de los argumentos que propician la excarcelación temporal de un preso sin vigilancia sea la 'economía del gasto'".

"Es deplorable argumentar semejante cosa cuando, para organizar la salida desde Bilbao del Tour de Francia, el Gobierno Vasco ha buscado agentes de policía hasta debajo de las piedras sin reparar en el gasto económico que pudiera suponer", añaden los familiares de Mendiluce, quien fue asesinado por Otegi, por entonces miembro de Jarrai, junto a su compañero José Luis González Villanueva.

Añaden que, además, "es degradante para la sociedad que sus mandatarios traten de argumentar que un preso que se fugó de la justicia y al que le quedan dos lustros de condena por cumplir no fue acompañado policialmente al dentista 'para ahorrar'". "Más aún, cuando dicha patrulla ya se encontraba en las inmediaciones del centro penitenciario", recuerdan.

Subrayan que también "se ha tratado de argumentar", tanto en los medios como en la llamada telefónica que recibieron del Departamento de Justicia que "la medida es plenamente legal y 'encaja en la normativa vigente’". "Solo faltaba", destacan los familiares, que se preguntan "si acaso la norma es justa, y si el proceder en su aplicación también lo es".

"¿Es justo que una persona que con manifiesto desprecio por la vida de quienes no compartían su ideario excluyente, y que no ha reivindicado arrepentimiento alguno, goce de un trato penitenciario como este por común y legal que sea, cuando aún le quedan 10 años de prisión por cumplir? ¿Es justo que los familiares recibamos explicaciones solo porque la noticia ha saltado a los medios de comunicación? ¿Por qué no se nos contacto con anterioridad?", se preguntan.

Y plantean otro interrogante, si es justo que el asesor en materia penitenciaria de la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Jaime Tapia, haya dicho que "se evaluó el riesgo de fuga antes de aceptar el permiso" cuando "el historial delictivo de Otegi evidencia que se fugó de la justicia y estuvo en paradero desconocido durante más de 6 años".

"¿Es justo que se nos diga a los familiares que no es un trato preferencial del Gobierno Vasco al colectivo de terroristas de ETA, y sin embargo, la Audiencia Nacional haya ordenado el reingreso en prisión de varios asesinos de ETA tras las tempranas excarcelaciones otorgadas por el Gobierno Vasco?", agregan.

Concluyen que, "visto lo visto", solo les queda preguntarse "si esto no ha sido una prueba para tantear el terreno de una posible temprana excarcelación de Otegi, a quién aún quedándole 10 años se le podría dar libertad más pronto que tarde".

Afirman que no buscan "venganza" ni "mucho menos" interponerse "en el proceso de resocialización de ningún reo", y solo piden "transparencia, coherencia y el cumplimiento íntegro de una condena".

"La paz en Euskadi no puede construirse sobre la base del silencio y vejación de las víctimas. No es suficiente organizar memoriales y poner flores. La paz pasa por la transparencia de las instituciones, el cumplimiento íntegro de las penas, el arrepentimiento de los asesinos y el reconocimiento por parte de todos los terroristas del injustificable dolor causado que jamás debió haber ocurrido; y nada de esto concurre en los hechos acaecidos esta semana", enfatizan.