Los casos de prostitución de menores tuteladas han saltado en Baleares. Las acusaciones han llegado a la Comunidad Valenciana. Y ahora se confirman en la Navarra gestionada por el PSOE de la mano de comunistas y separatistas y con el permiso de los proetarras. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pamplona ha condenado a 39 y 29 años de prisión a dos personas que prostituyeron a tres menores de edad que se encontraban bajo responsabilidad del sistema de tutela del Gobierno de Navarra.

La misma sentencia, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), ha absuelto a dos acusados de ser clientes de las menores. Pero una tercera persona, que ha reconocido los hechos, ha sido condenada a dos años de prisión.

El caso se retrotrae a septiembre de 2021. Por aquellas fechas dos de las menores rondaban los 14 años y la tercera los 11 años y todas ellas debían haber disfrutado de la protección del servicio de tutela de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.

Las fugas del centro o familia de acogida se habían convertido en una cuestión demasiado habitual. Y el punto de finalización de esas escapadas era, casualmente, el domicilio en Pamplona del inductor a esta trama de prostitución. Una de las menores con mayor edad en aquel momento, no había cumplido aún los 14 años, pese a lo que mantuvo ya relaciones sexuales dos veces con el inductor, tal y como detalla la sentencia.

Y esas relaciones dieron paso a la invitación a realizar sesiones de "fotografías de contenido sexual". En esas fotos no se incluyan las caras de las menores. Y no era, obviamente, por una cuestión de protección de las menores, sino porque la trama pretendía que no se descubriera la edad de las niñas.

La sentencia confirma que estas fotografías fueron incluidas en promociones con números de teléfono que se distribuyeron a través de, al menos, 17 anuncios en una web de contactos. Y aquel año, entre los días 23 y 29 se septiembre, las citadas menores fueron lanzadas a esos "servicios sexuales" a cambio de un pago en metálico o por medio de Bizum.

La trama de proxenetas estaba compuesta por un hombre y una mujer, que también entregaron a las menores hachís, cocaína y speed antes de sus relaciones sexuales y, en ocasiones, también como mecanismo de pago a las niñas.

La sentencia explica que "los hechos ponen de manifiesto que, en esa inducción a la prostitución, hubo un prevalimiento de la situación de desprotección en que se encontraban las menores, ya no solo por su minoría de edad, sino derivado de la situación personal en que se encontraban, ya que se habían fugado de los centros o casa donde se encontraban acogidas". Y eso se convierte en toda una descripción de cómo funciona la red de tutela de menores del Gobierno socialista-comunista-separatista y con permiso de Bildu de Navarra.

Hay que recordar que uno de los últimos sitios en los que ha corrido la amenaza de la prostitución de menores ha sido la Comunidad Valenciana de Ximo Puig y Mónica Oltra. Allí hace un año que el Síndic de Greuges destapó un nuevo incendio con la responsabilidad de la hasta hacía nada vicepresidenta y consejera del departamento responsable, Mónica Oltra. Y la investigación del Síndico hablaba de posible consumo de droga en dos centros de acogida. Los datos partieron de un informe previo de la Fiscalía de Menores. Y ese informe no sólo hablaba de drogas. También relataba "fugas y conductas disruptivas" sin el más mínimo control. Todo ello combinando con centros de menores sin los más mínimos medios, en estado ruinoso y con un personal desmotivado. Y el PP decidió pedir una investigación a fondo porque temía la posibilidad de detectar redes de prostitución, como ya se había analizado en otros centros de menores.