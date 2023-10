Así es el trato de Marlaska a los funcionarios de prisiones: sin uniforme desde 2021

Los sindicatos de los funcionarios de prisiones no aguantan más. Y es que, al margen de la inseguridad creciente en las prisiones, los funcionarios se encuentran con faltas de respeto y de material tan obvias como la de carecer de uniformes desde el año 2021.

ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario en prisiones, acaba de denunciar ahora que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias no están recibiendo las prendas correspondientes de uniforme y calzado desde 2021. El problema, para colmo, se ha visto agravado con la incorporación de nuevos trabajadores que apenas han recibido la vestimenta oficial y el cambio de área de otros trabajadores a los que tampoco se les está dotando de uniforme adaptado a sus dedicaciones.

En julio de 2021, la Administración dio por finalizada la labor del grupo de trabajo en el que se abordó la confección del nuevo uniforme para los funcionarios de prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esto suponía un cambio en las prendas y el calzado que debían haber recibido tanto los actuales empleados como los futuros trabajadores.

Han pasado más de dos años, y los problemas generados por el retraso en la licitación y contratación de la elaboración de la ropa y del calzado, ha supuesto que los funcionarios de nuevo ingreso hayan recibido los "restos" del uniforme anterior y que los trabajadores más veteranos no puedan renovarlo. La explicación oficial alude a la llegada de nueva indumentaria, pero, mientras esta no llega, tampoco se adquieren prendas del modelo anterior. Resultado: colapso y falta de existencias de uniformes y calzado.

Son más de 15.000 los empleados públicos penitenciarios uniformados y "no hay ropa ni calzado para ellos. Lo que es peor, la Administración no aporta soluciones. En la última reunión de la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias no ofrecieron alternativas ni fechas aproximadas de solución del problema", destacaban desde el sindicato, "si bien es cierto que la pasada semana se publicó la licitación del calzado sin que haya plazo de entrega estimado", añaden.

"Hay que tener en cuenta que muchos trabajadores cambian de un puesto en el que no es necesario uniforme a otro en el que sí lo es, pero no se les dota del mismo". Todo ello, "sin hablar de la sustitución de piezas deterioradas y de los cambios de talla que se puedan producir", explican. En definitiva, la Administración ha dejado de facilitar el uniforme antiguo mucho antes de que el nuevo esté ni siquiera licitado para iniciar su confección, por lo que los funcionarios de prisiones se ven abocados a vestir con prendas en mal estado, mal talladas o directamente a exponerse a ser sancionados por no llevar una uniformidad que la administración penitenciaria no les facilita.

"Desde ACAIP UGT entendemos que esta situación es insostenible y que no hay excusas para tener paralizado algo que desde julio de 2021 se dio por finalizado. Además, es cuestionable la capacidad técnica de fabricación que tiene la Entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo para fabricar las dotaciones de uniforme necesaria para los más de 15.000 afectados", añade el sindicato.