Podemos y Sumar acuden a la marcha de un grupo próximo a Hamás y acusan a Sánchez de ser "cómplice" de un "genocidio"

Unidas Podemos y Más País, partidos que son parte de la coalición Sumar y que forman parte del actual Gobierno de coalición en funciones, han exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la otra parte del Ejecutivo del que forman parte, que dejen de lado la "complicidad" con Israel y exijan el final del "genocidio" que, a su juicio, está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza.

Estas acusaciones se han realizado durante un concentración celebrada en Madrid bajo el lema "Madrid con Palestina", que ha tenido lugar en la céntrica zona de Atocha, y en la que han estado presentes, entre otros, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; la portavoz de esta formación, Isa Serra; el diputado de Sumar, Íñigo Errejón y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García.

Lo más llamativo es que una de las asociaciones convocantes de esta marcha, denominada Samidoun (Red de Solidaridad con los Presos Políticos Palestinos), está siendo investigada en Alemania por sus lazos con el grupo terrorista Hamás. De hecho, el canciller alemán, Olatz Scholz, anunció el pasado jueves en el Bundestag que iba a iniciar los trámites para su prohibición en el país germánico.

"Estamos aquí defendiendo al pueblo palestino ante el genocidio que está sufriendo. Está siendo bombardeada la población civil, están siendo expulsados de sus casas. Viven en una cárcel a cielo abierto. Es fundamental pedirle a Sánchez que deje de mostrar complicidad con el Gobierno de Netanyahu. Hay que llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional como Gobierno de España por crímenes de guerra", ha dicho Isa Serra, portavoz de Podemos.

"Las ministras de Unidas Podemos han defendido una postura clara en contra de los crímenes de guerra que está cometiendo Netanyahu y el estado de Israel contra la población en Gaza. Creemos que es fundamental que Pedro Sánchez deje de mostrar complicidad con el Gobierno de Netanyahu y también con la Unión Europea y la Comisión Europea que están mostrando absoluto apoyo a lo que está haciendo Netanyahu", ha añadido Serra, que en ningún caso ha hecho alusión a la masacre causada por los terroristas de Hamás en el sur de Israel.

Iñigo Errejón ha pedido el cese la supuesta ocupación del territorio de Palestina por parte de Israel, y se ha sumado a las peticiones de que se ponga fin a los bombardeos, que no son, ha dicho, la defensa contra un ataque terrorista sino una "limpieza étnica". "Ninguna barbarie previa justifica el asesinato y la matanza de civiles, ninguna barbarie previa justifica la limpieza étnica", ha afirmado Errejón, que ha opinado que la UE debe ponerse "al lado de la paz" y eso "no es ir a hacerse fotos con los que están bombardeando Gaza", en alusión a la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Israel hace unos días.

En la misma línea Mónica García ha subrayado que en esta situación "solo hay un bando, el de los derechos humanos", porque el derecho de un país a defenderse "no puede pasar por la venganza, no puede ser que el ojo por ojo sea la ley internacional que impere". Por eso ha reclamado también a Sánchez que no se ponga de lado frente a quienes silencian la "barbarie" contra Palestina y que exija que cumplan las resoluciones de la ONU.