Pons quiso echar a Gazprom de España antes de que su hijo entrara como alto cargo en la gasista de Putin

El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, mantuvo una cruzada contra Gazprom, el emporio gasista controlado por Vladimir Putin, antes de que su hijo, Estaban González Guitart, pasara a formar parte de la empresa rusa. Hasta tal punto que el ahora diputado popular consideraba a la empresa de Putin como una amenaza para España.

Según cuenta este miércoles okdiario, en aquella época Pons pedía al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "inventar mecanismos" para echar a Gazprom de España e impedir que aterrizara en nuestro sector energético.

Pero pocos años después, su hijo pasó a formar parte de la empresa rusa como representante legal a las órdenes de los dos hombres de confianza del Kremlin que controlaban la filial española de Gazprom, la sociedad limitada GP Exploración y Producción. Fue en el año 2008 cuando el emporio de Putin entró en nuestro país e intentó entrar en el accionariado de Repsol para hacerse con el 20% del capital de la empresa española, algo que Pons calificó de "inaceptable".

Las peticiones de Pons para cerrar el paso a la gasista rusa cayeron en saco roto, ya que el Gobierno de Zapatero, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, argumentó que no podía ir más allá de la ley vigente para interferir en operaciones entre sociedades mercantiles ajenas al Ejecutivo. Pero Pons pidió a finales del año 2008 que se sacaran de la manga un arma legal para impedirlo: "No sé si hay mecanismos, pero si no hay mecanismos los tendremos que inventar, pero no podemos estar en manos de otro Estado".

Nueve años después, Gazprom estaba asentada en España y el hijo de González Pons, con su padre ya como vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, era su representante legal. Fue fichado recién terminada la licenciatura con 25 años como representante legal de la empresa tras entrar en el bufete internacional Baker & McKenzie.

Como revela okdiario, el hijo de Pons figuró como apoderado de GP Producción y Exploración entre octubre de 2017 y diciembre de 2019. Un puesto que estaba a las órdenes de dos hombres de confianza del Kremlin, Sergey Viktorovich Tumanov y Andrey Nikonov.