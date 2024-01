La Fiscalía contradice a la Xunta y abre una investigación por los pellets por "indicios de toxicidad"

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto diligencias preprocesales para investigar el vertido de pellets en las costas gallegas. Aprecia "indicios de toxicidad" en estas "bolas de plásticos" que "no son biodegradables y no pueden eliminarse", una afirmación que contradicen los primeros análisis del Gobierno gallego comunicados por la vicepresidenta de la Xunta, Ángeles Vázquez: se trataría de "pet no tóxico", pero "sí es plástico", por lo que ha abogado por una recogida controlada.

En el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal ha señalado que estos materiales, que aparecieron en playas y rocas desde Espiñeirido hasta el faro de Corrubedo en Ribeira, se han extendido además a las costas de Portugal y Francia, y "contribuye a la contaminación por microplásticos", lo que "constituye un objetivo para la Unión Europea".

El fiscal pide a la Fiscalía General del Estado luz verde a la investigación por concurrir "una especial trascendencia en estos hechos". Apunta además al artículo 325 del Código Penal que castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, así como multas millonarias o inhabilitaciones, a aquel que "provoque o realice indirectamente" daño al medio ambiente.

En este caso, la Fiscalía reitera que se trata "de un vertido a las costas gallegas, de 'pellets' de plástico", que son "fuente de contaminación" y que resulta además necesario "delimitar su afección y extensión a otros territorios".

El 'Toconao', barco responsable del vertido de plásticos que afecta a la costa gallega y que se ha extendido ya puntos del Cantábrico, perdió cinco contenedores, uno de ellos con un total de 26,25 toneladas de pellets repartidos en 1.050 sacos de 25 kilos cada uno. Así lo ha trasladado Maersk, armadora del carguero con bandera de Liberia, a las autoridades españolas, según ha informado este lunes la Delegación del Gobierno en Galicia.

Los pellets plásticos de unos 5 milímetros de tamaño que se han extendido por la costa gallega y que han alcanzado también las playas de Asturias viajaban en uno de los cinco contenedores que el 'Toconao' perdió el 8 de diciembre cuando transitaba por aguas portuguesas.

El vertido de pellets ha provocado un cruce de reproches entre el Gobierno central y la Xunta. El Ejecutivo estatal insta al gallego a elevar la situación de emergencia para que pueda intervenir con sus medios, que dice tener preparados para el momento en que la Xunta decrete el nivel dos de emergencias.

Por su parte, la Xunta, que descarta tomar esta decisión, acusa al Gobierno central de haber tardado "semanas" en comunicar la información de que el carguero había perdido el contenedor con 'pellets', algo de lo que, según han reiterado varios cargos del Ejecutivo autonómico, no tuvieron constancia hasta el 3 de enero.

Este lunes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reiteró esta denuncia y afeó al Gobierno de hacer "campaña descarada" con este asunto.