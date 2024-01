La furia de Yolanda Díaz: "Empresarios y trabajadores pagarán su humillación"

El Mundo

"Bolaños toma el control de las negociaciones con Podemos tras el fiasco de Díaz". La Yoli ha caído en desgracia. Con lo lista que se creía, la tía. Dice El Mundo que este sin vivir es malo para la economía. "La completa incertidumbre que preside la acción de Gobierno, con constantes cesiones al separatismo y bajo la amenaza de que Podemos u otros socios sean capaces de tumbar cualquier iniciativa, plantea un grave riesgo desde el punto de vista económico". "De ahí el interés de Pedro Sánchez por buscar que los directivos del Ibex le arropen en Davos". Tranquilo, acudirán como corderitos mansos, pese a que les está haciendo la vida imposible.



"Por el contrario, el Gobierno sigue sembrando la confusión y la arbitrariedad. Así lo dejó claro la semana pasada, con un ejercicio de funambulismo que puso de relieve su endeblez parlamentaria y una subida del SMI que, motivada únicamente por la ideología, no contó con el apoyo de las empresas". Deberían darle una lección y plantarle en Davos. No lo verán sus ojos.

Federico Jiménez Losantos dice que "empresas y trabajadores pagarán la humillación de Yolanda por sus camaradas de Podemos". "La verdad es que el salario mínimo hace que suba el paro máximo de la UE: el 12% en España frente al 6% de media europea; el paro juvenil está aquí en el 28%, y en algunas zonas del sur o Canarias roza el 50%. Pero a los comunistas no les importa que haya parados; al revés, les gustan los pobres, cuantos más mejor, atados a paguitas de miseria".

Santiago González comenta la manifestación proetarra del sábado y la compara con otras que se produjeron en el pasado. "La diferencia del presente es que el compromiso fundamental lo asume el PSOE frente a los herederos de ETA y los partidos a batir son el PP y Vox. Al frente de la manifestación marchaban los dirigentes vascos. No estaba el PSOE, pero acudieron representantes de todos sus socios, nacionalistas catalanes y gallegos. Allí estuvieron representados Junts, ERC, la CUP y ANC. Una vez doblado el pulso a Sánchez ganándole la amnistía para sus golpistas ahora les toca conquistarla para los terroristas presos". ¿No esta Patxi López? Qué raro, es su máximo representante.



"La amnistía ya está esperando a los más acabados hijos de perra del terrorismo etarra, como Beñat Aginagalde, asesino de Isaías Carrasco. Hay que recordar aquí a Patxi López llevando el féretro de su compañero asesinado". Y hoy, cómplice del asesino de su compañero. Ay, Patxi, harás cosas que nos helarán la sangre.

Y Juanma Lamet nos cuenta "El plan del PP para engullir a Vox en 2024: "Ser más duros sin escorarnos"". Si lo que tratan es que la izquierda no los trate de ultras lo llevan claro. Se trata de "apretar más el acelerador para intentar acaparar todo el descontento contra el Gobierno y «secar a Vox» de manera casi definitiva. Porque, paradójicamente, el PP necesita que Vox pierda caudal político... para poder sumar la mayoría con Vox. Si el PP ha aprendido una lección, ésa es que mientras Vox esté fuerte, Feijóo no podrá gobernar. No en vano, una de las grandes razones por las que la derecha no sumó la mayoría absoluta en 2023 fue porque cientos de miles de votantes se refugiaron en el PSOE por miedo al peso que podría tener la formación ultra en un hipotético Gobierno". Pues a ver cómo se las apañan para revertir eso.



Dice Lamet que "el viernes, en el «retiro» de la cúpula del PP en Toledo, Feijóo les dijo a los suyos: «Seamos la voz de la España que no se resigna». Se trata de una apelación a intentar «ensanchar» las bases electorales del PP para aglutinar no sólo a todo el espacio de la derecha -Feijóo quiere engullir a Vox en esta legislatura-, sino también a los socialistas moderados que no comparten las cesiones a Junts". Los socialistas buenos, esos que nunca aparecen por ningún lado cuando se abren las urnas. "En ese contexto, en los cuarteles del PP han llegado a la conclusión de que la dureza es el único camino que entiende el electorado en las circunstancias actuales".



«Vox se va a matar a sí mismo, políticamente hablando. El PP no va a matar a Vox, a Vox lo va a matar Vox", dice Lamet que le ha dicho por ahí. "En Vox se están destruyendo ellos solos». «La gran amenaza para Vox es Vox"". Meras especulaciones, pero eso es el periodismo de moda.

El País

"El PSOE se recupera ligeramente del impacto negativo de la amnistía". "El bloque de la derecha mantiene su ventaja, aunque Vox es el partido que más pierde en estimación de voto desde las elecciones de julio". Ya saben, encuestas. Y encima del periódico ultrasanchista. Además no hay elecciones generales a la vista.



"Enseñanzas del superpleno del 10 de enero". "El Gobierno cuidará más a los no independentistas tras la votación de los decretos en el Congreso". Pero si todos sus socios son independentistas, el resto está al otro lado del muro. "El sector socialista del Ejecutivo pondrá el acento en atender a Podemos", visto lo torpe que es la Yoli. "Yolanda Díaz vuelve a ponerse la capa del diálogo con patronal y sindicatos". Pero si ha impuesto la subida del SMI por sus bemoles. Mientras, "el PP tratará de apuntalar el mensaje contrario: el Gobierno de España solo trabaja para el independentismo catalán. Los episodios del 10 de enero dan alas a Alberto Núñez Feijóo para que en febrero empiece la vuelta a España con ese mensaje". No es un mensaje, es la pura verdad y la hemos visto todos, también los votantes socialistas.

ABC

Entrevista a Feijóo. "«Nadie puede asegurar que no habrá un referéndum o indultos a los presos de ETA»". Pues no, nadie puede asegurar nada en estos momentos.



El editorial se dedica a la campaña de la izquierda intentando montar un nuevo Prestige con los pélets. "Resulta imposible disociar la sobreactuación de los partidos de la izquierda en la crisis de los pélets en algunas playas gallegas con la circunstancia de que el próximo 18 de febrero habrá elecciones autonómicas". Los partidos y sus periodistas, que son peores. Lo de Ferreras es especialmente hilarante, es tan pesado y tan descarado que no queda más remedio que cambiar de canal cuando se pone a dar la vara.



"Por más empeño que ponga la izquierda, y por más manipulación de conceptos técnicos y científicos que quieran utilizar como auténticas verdades a medias, nada tiene que ver la toxicidad de estos pélets con el daño ecológico causado por aquel dramático vertido del Prestige". Y podían ahorrarnos el ridículo de ver a Yolanda Díaz recogiendo plastiquitos. Esas chorradas son de otros tiempos. "Lo más burdo de su campaña". La mujer no levanta cabeza desde el tortazo que le arreó Podemos. Lo de los pélets es simplemente lo que todo lo que dice el gobierno y su orfeón mediático: una enorme "mentira".

Chapu Apaolaza dice que hay que jorobarse, "hicieron presidente a Sánchez convenciendo al personal de que habríamos de ceder en la amnistía con tal de que no terminara manejando la inmigración un partido que quería echar a los inmigrantes reincidentes y han terminado concediendo las competencias de inmigración por exigencia de un partido que considera que hay que echar a los inmigrantes reincidentes. En el PSOE dicen que esto no va a suceder como dijeron que otras cosas tampoco sucederían". O sea, todo lo que dijeron que no iba a suceder ha sucedido en virtud del "melasudismo" de Sánchez.

La Razón

"Feijóo exige que juristas fiscalicen la amnistía". "Alberto Núñez Feijóo ha concentrado a sus más estrechos colaboradores en la dirección del Partido Popular en un retiro de fin de semana ante el tiempo de excepción de la democracia cautiva de un gobierno deslegitimado que no vacila en desguazar el estado de derecho para corresponder el chantaje de sus aliados separatistas", dice el editorial. "Que el Partido Popular interiorice la gravedad de la amenaza para la convivencia y el bienestar de los españoles que representa esta izquierda será clave para entender que no hay más camino que una discordia frontal contra el autoritarismo democrático sanchista, abrazado a las posiciones xenófobas, racistas y proetarras de sus socios". "La única salida moral y sensata es dar la voz al pueblo cuanto antes". Perded toda esperanza. No habrá elecciones ni Sánchez dimitirá, como decía este periódico la semana pasada.

De momento, como dice Vicente Vallés, "Sánchez acumula una semana más en Moncloa, que es su objetivo. Pero, por el camino, quedan algunos lesionados. La lesionada más evidente es Yolanda Díaz, que ha intentado ocultar el fracaso de su decreto con la imposición a los empresarios de un nuevo salario mínimo por las bravas. Pero no podrá esquivar la realidad de que el fundador de Podemos, desde sus altas ocupaciones en las redes sociales, forzó la derrota de la líder de Sumar". Menuda lección le ha dado. "Y, en plena desazón, Yolanda Díaz dejó una conmovedora declaración, reconociendo que «así no se puede gobernar». Debería decírselo a Sánchez, pero el jefe del Gobierno no atiende a muestras de debilidad como esa. El presidente no tiene recato para dar o quitar aquello que se necesite dar o quitar con la finalidad de seguir al mando". Y ese es el resultado, que a día de hoy, 15 de enero, sigue al mando. Ya nadie habla de la supuesta dimisión de Sánchez que se sacó Carmen Morodo de la manga. Es más, cunde el pesimismo.