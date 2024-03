La filtración del borrador de la Comisión de Venecia y la manipulación del mismo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es el enésimo choque que ha tenido el sanchismo con las instituciones europeas. Además, en un año en el que hay elecciones al Parlamento de Europa la imagen de España en el resto de Europa está cada vez peor.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el secretario general de Ciudadanos, eurodiputado y portavoz del partido naranja en el Parlamento Europeo y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos en dicha institución, Adrián Vázquez, ha explicado que todo lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez está "bajo lupa" de las instituciones comunitarias y que la investigación va "a una velocidad que no habíamos visto antes".

El eurodiputado ha contado que todo comenzó cuando en noviembre el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, envió una carta al ministro Felix Bolaños sobre la Ley de Amnistía. Este es el primer paso para que la Comisión Europea inicie "un procedimiento de infracción" con el que se denostaría "la imagen de España en Bruselas". Una imagen que según Adrián Vázquez "ahora está muy muy dañada". Sobre este procedimiento de infracción ha dicho que España sería "el tercer país" en el que se iniciaría tras Polonia y Hungría.

Adrián Vázquez ha indicado que "hay tres elementos" en los que a la Comisión Europea "no le queda más remedio que intervenir". En esos tres elementos "España ha hecho tick" y son: "la violación del Estado de Derecho, la eliminación de la separación de poderes y la malversación de fondos europeos. Además, hay otro que es la injerencia de terceros países". "Estamos ahora mismo cumpliendo todo lo que no se debería hacer y estamos en el vagón de cola en términos de imagen", ha apuntado.

El colapso del Gobierno y la salida europea de Sánchez

Una de las cuestiones que ha comentado el eurodiputado de Ciudadanos es la posibilidad de que Sánchez acabe en alguna institución europea. En este sentido ha recordado el incendiario discurso de Sánchez ante el Parlamento Europeo en el que insultó a los partidos de la derecha europea el pasado mes de diciembre. Ha recordado que la Comisión Europea es un Gobierno de coalición entre conservadores, liberales y socialistas y que con ese discurso "entró con dos bidones de gasolina". Ha añadido que es eso demuestra que es "un irresponsable".

Adrián Vázquez ha comentado que el caso de corrupción destapado hace una semana y que implica a varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez "se añade a todo lo demás" que ha ido haciendo desde que es presidente. El eurodiputado ha destacado que "estamos viviendo el colapso de este Gobierno" y que la de Sánchez es "una huida hacia delante" que tendrá varios "choques" con las instituciones europeas. Uno de ellos será "el que va a tener con el Consejo de Europa por filtrar un borrador de la Comisión de Venecia" con el que "revientas el principio de respeto con Europa". Ese acto, que se produjo el viernes por la tarde "es una aberración". "Todo lo que están haciendo es una huida hacia adelante que no saben donde va a acabar", ha apuntado Vázquez que no sabe "cómo de dañada queda nuestra democracia después de este proceso".

El portavoz de Cs en el Parlamento Europeo ha dicho que la situación de España es "incómoda" y "un marrón" para la Comisión Europea a la que "no le queda otra que intervenir" porque "ya hemos visto lo de Polonia y Hungría si no se interviene a tiempo". El problema es que no se puede mover hasta que no se apruebe la Ley de Amnistía aunque cree que en ese caso "el TJUE actúa al día siguiente".

El presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha dicho que su "objetivo" principal es que "descarrile" la Ley de Amnistía: "Si Sánchez decide seguir adelante con esta barbaridad, España va a ser el centro del debate como lo fueron Polonia y Hungría". Sobre cómo se presentará, si es que lo hace, a las próximas elecciones europeas, Vázquez ha apuntado que "sería un desastre" si "el Grupo Liberal no tuviera diputados de la talla de Maite Pagaza". Su grupo está abierto "a cualquier opción" –"Coaliciones electorales, independientes en lista…", aunque cree que en otras fuerzas "hay que tener voluntad para hacerlo": "Si eso no sucede, Cs concurrirá en solitario a las elecciones, con muy pocas opciones".

Vázquez ha dicho que tiene una "relación extraordinaria" con Esteban González Pons y Dolors Montserrat, sustentada en un "elemento nuclear": "Somos conscientes de que esto hay que pararlo". Con respecto al voxero Buxadé, ha apuntado que "tenemos nuestros más y nuestros menos": "Soy más técnico y menos político, y creo que las cosas se hacen por los cauces constitucionales, no en Twitter".

En el turno de preguntas de los oyentes, volviendo a la Ley de Amnistía ha dicho que "Europa tiene mecanismos" para frenarla pero, "realmente, el cambio sólo se puede hacer en las urnas": "En España, lo que tiene que haber es un cambio de ciclo electoral y un cambio de este Gobierno, que nos está llevando al precipicio". Ha añadido que Pedro Sánchez tenía "muy buen nombre" en la "familia socialista europea" hasta el 23 de julio. Desde entonces a esta parte, "es increíble la velocidad a la que está perdiendo esto".