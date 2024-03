Parricidio en Suances: estrangula a su madre de 81 años y se suicida

La Guardia Civil investiga el fallecimiento por causas "no naturales" de un hombre -de 41 años- y su madre -de 81- en el interior de la casa en la que vivían, en la localidad cántabra de Hinojedo (Suances). Ni uno ni otro cogía el teléfono. A las 20.15 horas de este miércoles, la central recibió el aviso de un familiar alertado porque no conseguía contactar con ellos. Cuando los agentes se personaron en el domicilio, se encontraron con que los dos estaban muertos.

Tras las primeras pesquisas, la hipótesis más probable es que el varón matase a la anciana y después se suicidase. El cadáver de la mujer estaba el interior de la vivienda y "presentaba signos de haber sido estrangulada" con un cable o un elemento similar. El de él estaba en el cobertizo, donde "aparentemente se ahorcó". Aunque, como siempre, "hay que esperar a la autopsia para confirmar la causa de la muerte".

La mujer tenía problemas de salud y hacía tiempo que no podía hacer vida normal. Fuentes citadas por EFE señalan que le había dado un ictus. Pero no ha trascendido que hubiera problemas entre madre e hijo, antes del suceso. De hecho, el varón (que tenía una hermana que no vivía en la casa familiar) se ocupaba de la anciana desde que falleció su padre. Sus vecinos destacan que la sacaba a pasear cada día, ya que ella no podía andar.

"Comportamiento normal"

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, ha manifestado a Europa Press que los vecinos están "realmente consternados", ya que se trataba de una familia "conocida". El parricida incluso habría trabajado en diferentes proyectos de Corporaciones locales, por lo que el regidor se ha mostrado "sorprendido" con los hechos acontecidos.

"Siempre ha tenido un comportamiento normal", ha subrayado. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto por este suceso y ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas de este jueves en la Plaza Viares, para que pudieran acudir todos los ciudadanos que quisieran sumarse.

Nos despertamos sobrecogidos y consternados con el terrible suceso ocurrido esta noche en Hinojedo. Todo nuestro cariño y solidaridad para la familia y el municipio de Suances en estos momentos de tanto dolor. — M.J Sáenz de Buruaga (@mjburuaga) March 7, 2024

Por su parte, la presidenta de Cantabria ha publicado un tweet lamentando el "terrible suceso" y expresar su "solidaridad" con la familia. María José Sáenz de Buruaga, que es natural de Suances, ha señalado que los cántabros se han levantado "sobrecogidos y consternados" con lo ocurrido en Hinojedo.