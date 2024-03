Nicolás Redondo, junto a Ayuso al ser premiado por Tabarnia: "Esta es la semana más triste de los últimos 40 años"

Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del Partido Socialista del País Vasco, hijo del histórico Nicolás Redondo Urbieta y que fue expulsado del partido por expresar su opinión crítica sobre la amnistía, fue uno de los premiados este martes por la plataforma Tabarnia. El acto tuvo lugar en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza y hasta allí se trasladó Isabel Díaz Ayuso, que ostenta el título de presidenta de esta entidad, en lo que ha sido su undécimo viaje a Cataluña desde que gobierna la Comunidad de Madrid.

"Esta es la semana más triste de los últimos 40 años", señaló Nicolás Redondo. "Hemos tenido muchos problemas, dificultades: el terrorismo de ETA, Tejero… Pero esta semana, el jueves, se va a consumar en el Congreso de los Diputados una gran traición a la Constitución de 1978", afirmó. "Por desgracia – añadió-, esa traición no la hacen personas distintas a las que yo he querido, con las que me he relacionado, con las que he combatido por unos ideales".

Así las cosas, dijo, "es evidente que esa tristeza en mí es mayor" pero al "llegar aquí para estar con ustedes, uno se relaja, se tranquiliza y sabe que vamos a ganarles con el tiempo, que el camino será difícil y complicado pero si lo hacemos unidos, con una cierta dosis de humor y sabiendo qué es lo que queremos, lo conseguiremos", aseguró. "Y sólo queremos algo tan simple y sencillo como la libertad de los ciudadanos y la igualdad de los españoles".

#EnDirecto | Nicolás Redondo carga contra la amnistía: "Esta es la semana más triste de los últimos 40 años. Hemos tenido terrorismo de ETA, todo lo que ustedes quieran, pero el jueves se va a consumar en el Congreso una gran traición" pic.twitter.com/Wud33Uomw8 — Europa Press (@europapress) March 12, 2024

La presidenta madrileña y de Tabarnia, por su parte, alertó del daño que esta ley de amnistía está haciendo a España entera. Y es que "están trasladando la ruptura que han provocado ellos mismos en Cataluña". Pero, advirtió, "hay muchos que, desde luego, nos resistimos".

"Voy a seguir trabajando para que no decaiga, para que no cunda el desánimo, para que no sigan desguazando la España de todos, para que con datos y con hechos se vean que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y también porque hace falta un lugar que sea de todos, por si algo pasa, por si algo va mal… y hace falta empezar desde cero. Y estar al servicio de España", afirmó la presidenta.