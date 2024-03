La UCO detecta el rastro de Salvador Illa también en los contratos de la trama del PSOE en Canarias

Por muchas maniobras mediáticas contra Ayuso que inyecte el Gobierno de Pedro Sánchez, el sumario de la trama del PSOE y Koldo sigue apuntando a sus ministros y máximos responsables en la etapa del covid. Otra de las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil ha registrado una nueva mediación del entonces ministro de Sanidad y ahora candidato del PSOE a las adelantadas elecciones catalanas, Salvador Illa. Ahora en los contratos de la trama también en Canarias. Y allí el que gobernaba era otro socialista ahora también ministro: Ángel Víctor Torres.

La conversación corresponde a los ya famosos "Cuatro Mosqueteros", un grupo que lideraba Víctor de Aldama, el contacto de la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez, con Globalia en las fechas de la negociación del rescate de este grupo empresarial.

"El 20/8/2020 Nacho manda un mensaje y dice que hoy llamaran, a las 7 habla "Illa" con el de Canarias para darle en principio el ok", recoge en su informe la Guardia Civil. "En principio para darle el ok", añade uno de los intervinientes en el chat.

Otro de los miembros de la trama pregunta que si no les han avisado aún. Y otro contesta que aún no: "Llamarán hoy".

Efectivamente la confirmación llegó rápida: "Nacho manda un mensaje diciendo que han aprobado desde Sanidad el proyecto, que acaba de colgar con Víctor, que mañana les cuenta".

Víctor de Aldama se confirma, una vez más, como una persona decisiva en la trama del PSOE. Y él era el contacto de Begoña Gómez en las reuniones con el CEO de Globalia justo cuando la compañía necesitaba el rescate de más de 600 millones del Gobierno.

"César pregunta que si tienen plazos, y Nacho le dice que sí pero que están en marcha", señala más tarde la UCO.

En ese momento aparece Koldo en escena: "Me ha llamado nuestro amigo K, me ha dicho que, que todo ok, que todo hecho y que todo va funcionar y que e l lunes tengamos una jornada de trabajo para ver como se estructura todo", señala otro de los miembros de la trama. Lo que confirma la órbita de coordinación con el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, y a Salvador Illa.

De hecho, la trama gestionó esos días la realización de test: "Nacho dice que necesita que alguien vaya a hacer seis por al Ministerio de Transportes con él, que ahora les explica, a continuación, les manda un pantallazo de una conversación con Ángel Víctor Torres", apunta la UCO.

Mascarillas ‘fake’

La conversación confirma la ramificación y coordinación de los distintos cargos socialistas en la trama. Pasó en Baleares, donde la ahora presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, no rechistó cuando le llegaron al Gobierno socialista de las islas las mascarillas fake de la trama del PSOE. Es más, las guardó y más tarde cargó su coste a los fondos europeos. Y en Canarias, el ahora ministro Ángel Víctor Torres, entonces presidente regional como Armengol, decidió elaborar a posteriori los contratos para aceptar el producto llegado de la principal empresa de la trama de comisiones de los socialistas en plena época del covid, tal y como ya ha publicado LD y confirmado el sumario de la trama del PSOE.

La UCO plasma esta segunda conclusión en el sumario del caso. "Según la información obrante en la página web, fue adjudicado con fecha 22 de abril de 2020, [el contrato] cuyo objeto era la "adquisición de mascarillas protectoras FFP2 destinadas a los hospitales del Servicio Canario de la Salud por emergencia sanitaria Covid19 por importe de 4.775.500 €", señala la unidad de la Guardia Civil.

De hecho, tal y como muestra el sumario, en la propia web se especificó que dicho importe se correspondía con la entrega de 1.910.200 mascarillas. Además, "la documentación analizada en lo que atañe a esta adjudicación hace referencia a las entregas de mascarillas realizadas por Soluciones de Gestión con fecha 22, 25 y 28 de abril de 2020 (un total de 2.750.000 unidades), es decir, entre la documentación aportada por el Servicio Canario de Salud en referencia a este expediente en concreto, no figura que Soluciones de Gestión haya hecho entrega de más mascarillas aparte de las entregadas en el mes de abril".

La UCO asegura que, "adicionalmente, se ha observado un documento en el que se autoriza el pago de esos 4.775.500€ en base a dos facturas de fecha 7 de mayo de 2020, si bien, tal y como se ha expresado anteriormente, la página web de contratación refleja el 5 de junio de 2020 como fecha del acuerdo para la adjudicación a Soluciones del suministro de mascarillas por importe de 4.775.500€".

La UCO tiene claro el origen de estas diferencias: la revisión de esas mascarillas "detectó que algunas de ellas no correspondían en calidad con el rango de protección FFP2 que deberían haber tenido". Y, pese a todo lo anterior, "en base a la documentación oficial que obra en la página web de contratación del estado, lo que la realidad indica es que para el cumplimiento de ese pedido se adjudicaron dos contratos, lo que arroja un "sumatorio de estos dos contratos de 6.870.518,50 €, cifra prácticamente coincidente con el pedido que inicialmente realiza el Servicio Canario de Salud a Soluciones (6.875.000 €)".

Traducido: "En base a todo lo anterior cabe afirmar que Soluciones entregó las mascarillas en base al pedido realizado por el Servicio Canario de Salud, que una partida de esas mascarillas salió defectuosa y hubo que negociar nuevos importes más baratos, y que posteriormente se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente", señala la UCO.