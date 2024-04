Almodóvar confiesa que se puso "a llorar como un niño" con la carta de Sánchez

De entre las muchas reacciones a la nueva treta del presidente Sánchez con su "carta a la ciudadanía" tras la llegada del caso Begoña Gómez a los juzgados destaca la de Pedro Almodóvar. El director ya había mostrado públicamente sus simpatías por Sánchez pero en un artículo en El Diario da un paso más al confesar cómo reaccionó al leer la misiva tras una "interminable sesión de fotos de promoción": "Me eché a llorar. El cansancio me provoca esta hipersensibilidad y me debilita frente a cualquier emoción".

Pese al estupor generalizado provocado por la maniobra del presidente, para Almodóvar esta carta "no es una sorpresa. No existe ser humano que resista lo que el más resistente de nuestros presidentes ha estado sufriendo los últimos años, en una escalada que supera todo lo imaginable". "No me extrañó que se rompiera y me provocó tal indefensión que me puse a llorar como un niño", confiesa.

Para Almodóvar, "no nos lo merecemos, como no nos merecíamos en la alcaldía de Madrid a Manuela Carmena". Al presidente, lo describe como un "hombre brutalmente herido y roto". "Era el ser humano el que escribía la carta de no puedo más", explica, lamentando que "no se le reconoce su humanidad, está obligado por su cargo a ser sobrehumano".

El director de cine enarbola como el propio Sánchez la bandera del lawfare y el ataque a los jueces, cada vez más habitual en tertulias y declaraciones del propio partido en el gobierno. "Es una técnica basada en la crueldad y la tortura psicológica personalizada de la víctima, que se complementa con la tergiversación y manipulación, y que cuenta con la connivencia de uno de los poderes del Estado tan importante como el poder judicial", apunta sobre lo ocurrido tras elogiar cómo en el Congreso Sánchez hizo "de tripas corazón" y "tuvo la tristísima elegancia de decir que sí, que seguía creyendo en la justicia" al contestar a Rufián.

En opinión de Almodóvar, "este momento merece un ¡BASTA YA! rotundo, furibundo", unas palabras que entroncan con la "movilización" que pedía Zapatero y con las convocatorias ya en marcha. El director, que cuenta que estará en Nueva York cuando por fin Sánchez comparezca, se pregunta Wsi la izquierda, que espero dolorida, se despertará de su pesadilla y estupor y organizará algún acto de apoyo a nuestro presidente y demostrarle a la otra España que somos muchos, tantos como ellos". Él, de momento, no puede "ni pensar" qué "es lo próximo que ocurrirá, tanto si dimite Sánchez como si se queda".