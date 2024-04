Yolanda Díaz exige medidas: "No hay que convertir la política en un melodrama"

Después de cinco días de incertidumbre, en Sumar respiran aliviados. Desde el Ministerio de Trabajo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ha puesto encima de la mesa varias medidas que todavía están pendientes. La líder de Sumar reta al jefe del Ejecutivo, después de mantener a la ciudadanía, cinco días en vilo, a "si estamos en un punto y aparte, este punto tiene que llenarse de contenido". En este sentido Yolanda Díaz pide "ir más allá y cumplir con el acuerdo de investidura".

Díaz que se dirige a La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, ha señalado que su compromiso con la ciudadanía recae en trabajar para que "la vida cotidiana sea más fácil". En este punto, la vicepresidenta segunda ha exigido y ha calificado como "algo urgente" la renovación del Consejo General del Poder Judicial y transformar la Ley de Seguridad Ciudadana. "Hay que abordar con la mayor de las exigencias y responsabilidad la democratización de la Justicia en nuestro país". En este sentido ha pedido dejar de negociar con el Partido Popular, "esa imagen negociando con el PP es un punto y aparte".

Nueve meses después de que el Gobierno de coalición echara a andar, la formación de Díaz pide "no quedarse en la retórica" para empezar a gobernar de verdad: "No nos han votado para convertir nuestros problemas en los suyos", poniendo en valor, la subida del Salario Mínimo y la Ley de Vivienda. A modo de crítica, la líder de Sumar ha señalado que "no hay que convertir la política en un melodrama".

Sin hacer mención a la trama de corrupción que salpica al PSOE, Díaz ha puesto especial énfasis en que "los intentos por desestabilizar el Gobierno se responden con más democracia y más derechos". La vicepresidenta segunda ha apuntado a la oposición, y en concreto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, a quien acusa de cuestionar los resultados que salieron de urnas y vulnerar la Constitución: "Respete este país".

La líder de Sumar ha recordado las manifestaciones celebradas este fin de semana en defensa de la democracia y del presidente del Gobierno. "La democracia es más fuerte gracias a todas las personas que se han movilizado".