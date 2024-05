Vox quiere ejercer de puente entre Meloni y Le Pen

El macroevento internacional que organizó Vox en el Palacio de Vistalegre, Viva24, no solo fue escenario de las polémicas palabras del presidente argentino Javier Milei, llamando "corrupta" a la mujer del presidente, Begoña Gómez, sino que también fue el lugar en el que se unieron, aunque no todos de forma presencial, los primeros ministros de Italia y Hungría Giorgia Meloni, y Viktor Orban, y la diputada francesa, Marine Le Pen. Un hecho que no pasó desapercibido.

En estas elecciones europeas, de circunscripción única, Vox no solo defiende que "otra Europa es posible" sino que además quiere ser determinante a la hora de crear alianzas, bajo un contexto en el que parece que los sondeos les sonríen, uniendo a los Conservadores y Reformistas (ECR), de los que Vox forman parte, y a Identidad y Democracia (ID). Durante su intervención en el acto, Abascal apeló a la "alianza global de patriotas en defensa del sentido común" frente al "globalismo que ataca las soberanías nacionales". Con estas palabras, el líder de Vox hizo un llamamiento al consenso entre estas dos fuerzas.

ECR, con 68 eurodiputados actualmente, aglutina a Vox, los Fratelli de Italia de Meloni y los polacos de Ley y Justicia. ID, con 59 asientos en la Eurocámara, une a la Liga de Matteo Salvini, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y hasta hace unos días a Alternativa para Alemania. Ambos grupos manejan buenos números en los sondeos, pudiendo alzarse hasta la primera y segunda posición con entre 80 y 85 eurodiputados.

Con estos datos, la configuración del Parlamento Europeo estaría a merced de estos dos grupos que vieron en la guerra de Ucrania su principal motivo de divorcio. ECR son pro Ucrania, mientras en ID son claros defensores del mandatario ruso Vladimir Putin. Diferencias fuera, Vox mantiene buenas relaciones con ambos bloques e intentará hacer de faro para centrar el tiro contra el socialismo y las políticas verdes, poniendo el foco en dos asuntos clave: la agenda 2030 y la inmigración masiva.

En los últimos días, la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha abierto la puerta a una posible coalición con la primera ministra italiana Giorgia Meloni: "Nosotros haremos una oferta, vamos a ver si ella es proeuropea, que claramente lo es; antiPutin, que ha sido muy clara en eso también; y a favor del Estado de derecho. Si esto se mantiene, le ofreceré trabajar juntas", aseguró la candidata del Partido Popular Europeo durante el debate. Este ofrecimiento, según Abascal, tiene una clara intencionalidad: "seguir mandando". Sin pillarse los dedos Vox asegura que la candidata popular europea no va a contar con su apoyo, "al menos con el de Vox", aunque, de la postura de la líder de los Fratelli, prefieren no dar más detalles.

En declaraciones a los medios el líder de Vox ha culpado a Von der Leyen de ser "la responsable de lo que ha pasado en la Unión Europea". Además ha bromeado asegurando que pese a ser del Partido Popular "quiere más a Sánchez que a Feijoo", añadiendo que "quiere más a Sánchez que a su poni".

Quien tendrá que elegir a qué familia europea entrar es el líder de Fidesz, Viktor Orban, tras su expulsión del Partido Popular Europeo y su entrada en los No adscritos. El encaje del primer ministro de Hungría, también presente, de forma telemática, en el Viva24, está más cerca de ECR que de ID. En todo caso, Abascal en aquel macroevento hizo notar su fortaleza exprimiendo sus alianzas internacionales.