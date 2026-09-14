¿Qué es un Centro de Datos? La alta tecnología contra la que regula el Gobierno

En una granja moderna, la alta tecnología es fundamental. Para que un sistema de riego automático se active a la hora exacta o para que un sensor de humedad envíe una alerta instantánea al teléfono móvil de un agricultor, es necesaria una infraestructura invisible: instalaciones capaces de procesar miles de datos masivos en cuestión de milisegundos.

Todo aquello que funcione con tecnología depende de esta red física de supercomputación: desde el móvil en el que usted está leyendo este artículo, hasta la aplicación bancaria donde acaba de hacer un bizum o los sistemas de soporte vital que ahora mismo están salvando la vida en un hospital. Todos los datos pasan por uno de los 220 centros que hay instalados en nuestro país.

Detrás de esta revolución silenciosa se encuentran profesionales como Armando Layna. Él lleva más de tres décadas vinculado al sector tecnológico y se dedica, precisamente, al diseño de estas grandes infraestructuras donde potentes servidores guardan, procesan y distribuyen el flujo de información que sostiene, como dice Armando, "el petróleo del mundo contemporáneo: el dato".

"¿Cuántas vidas ha salvado llevar un móvil en el bolsillo?" – pregunta Armando. "Los Data Centers nos permiten ser más eficientes en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, un agricultor antes perdía mucho producto porque no sabía qué cantidad echar o si estaba pasando por la misma zona por segunda vez. Ahora el sistema integrado en los tractores avisa, distribuye solo la cantidad exacta de producto que necesita y si ya ha pasado por ese lugar, directamente el sistema corta el suministro. Esto se traslada a medicina, a nuestros coches o en la soberanía del dato que ahora es tan importante. Tú dile a un agricultor que le quitas los datos del tractor, que es lo que le permite no desperdiciar su producto, a ver qué te dice", asegura.

Exigencias técnicas: mitos 'woke'

Actualmente, en España tenemos entre 130 y 220 centros de datos pero existen compromisos de inversión millonarios para la construcción de al menos un centenar más en el corto y medio plazo. Con la nueva regulación del Gobierno, todos ellos están paralizados.

El Gobierno busca acotar el despliegue imponiendo severos requisitos de eficiencia energética, exigiendo que al menos el 80% de la energía consumida por estas infraestructuras proceda de fuentes renovables.

Se basa en el argumento del wokismo que sostiene que tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generan un consumo desmedido de recursos, divulgando ideas como que cada consulta a una IA consume cientos de litros de agua. Un mito recurrente que los expertos del sector desmienten categóricamente. Armando explica que "el agua que se utiliza es la justa para llenar una tubería de refrigeración. Ya está. Si esa tubería nunca se rompe, que casi nunca pasa, no hace falta volverla a llenar".

A esto se suma un problema recurrente que ya hemos padecido en los incendios de este verano o en la DANA de Valencia: Faltan perfiles expertos en los puestos de mando que redactan estas regulaciones. No escuchar a los técnicos deriva en la imposición de criterios teóricos desconectados de la ingeniería real.

Layna asegura que además de que "esta regulación es imposible de aplicar, repercutiría directamente en el coste final que se traslada al consumidor, empresas o pymes".

Una regulación severa frente al marco europeo

La propuesta regulatoria del Gobierno de Sánchez es la más restrictiva de toda Europa y llega en un momento crítico en el que España tiene en juego inversiones estimadas en cerca de 70.000 millones de euros, apoyadas por una posición geográfica estratégica insuperable para convertirse en el hub del sur.

"Tenemos países esperando con alfombra roja para dar cabida a estos servicios y a las inversiones no les va a costar nada elegir a nuestros vecinos de Portugal, de Francia, de Italia, si dejamos de ser punteros"

España se encuentra en una ventana de oportunidad histórica: tiene la posición estratégica perfecta y la tecnología desarrollada con la suficiente experiencia en uno de los sistemas más sostenibles del mundo. La gran incógnita que encara el sector es si el Ejecutivo ajustará la normativa a tiempo a las realidades operativas o si, por el contrario, el país dejará pasar la mayor ola de inversión digital de las últimas décadas.