Rosa Díez: "Suerte que no hay paredón porque en el PSOE sobran voluntarios para conducir la furgoneta"

Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico la gravedad de lo ocurrido este jueves en el Congreso de los Diputados durante un "pleno que pasará a la historia de la indignidad". Un pleno que supone "un ataque frontal al Tribunal Constitucional, responsable de velar por que las leyes sean respetuosas con el orden constitucional, y el Estado de Derecho".

Especial importancia, ha señalado Rosa Díez, tienen los discursos que se escucharon "que representan una sensación de que aquí no hay vuelta atrás". Por ejemplo, la "canallada de Felipe Sicilia, que ayer actuaba como portavoz del PSOE, "acusando al PP de estar detrás del golpe de Tejero cuando en aquel momento en el Gobierno estaba la derecha". Además "llamó golpistas a los jueces, lo más infame que ha salido de boca de un PSOE que añora la Guerra Civil de la misma manera que su jefe añora a Franco porque quiere pasar a la historia en relación con ese nombre propio".

Felipe Sicilia llegó a decir que ‘intentaron parar la democracia con tricornios y hoy lo han intentado con togas’. Sicilia, que "es hijo de guardias civiles", ha apuntado Rosa Díez que ha recordado que "Tejero dio el golpe contra la democracia".

Sobre aquel golpe de Estado del 23-F Rubén Múgica recordaba en un tuit a Pedro Sánchez que "mientras él jugaba al parchís, dos tipos de derechas, Suárez y Gutiérrez Mellado se enfrentaron a los golpistas en el Congreso de los Diputados".

Sepan los más jóvenes que, mientras Pedro Sánchez jugaba al parchís, dos tipos de derechas se enfrentaron a los golpistas en el Congreso pic.twitter.com/KeEayh1auh — Rubén Múgica (@rubenmugica) December 15, 2022

Pero lo de llamar golpistas a los togados no es algo aislado de Felipe Sicilia sino que forma parte de una estrategia porque fue el mismo mensaje que vendió Pedro Sánchez en Bruselas, lo que "es la demostración, por si alguien tenía alguna duda, de que el PSOE no tiene vuelta atrás, está claramente en la insurrección contra el orden constitucional". La estrategia de venderlo fuera de España lo ha copiado de sus socios golpistas catalanes, "que lo ganaron inicialmente fuera de de España".

Paralelismos con el golpe de Estado en Cataluña

El pleno de este jueves 15 de diciembre recuerda mucho a aquel "pleno de los días 5 y 7 de septiembre del 2017 cuando el parlamento de Cataluña aprobó las leyes de desconexión para después programar la república", ha recordado Rosa Díez.

La diferencia con aquel pleno del parlamento de Cataluña es que "toda la oposición se marchó, incluido el PSC de Iceta". Es más, "todos recurrieron, el PSC precisamente el pleno en el que se iba a proclamar la república", que se suspendió de forma cautelar aunque después se celebró.

Pero la principal diferencia con aquel pleno es que ahora "el jefe de la de la insurrección es el presidente del Gobierno de España". También hay paralelismos en la actuación de Carme Forcadell, que terminó condenada, con la realizada por la presidenta Meritxell Batet. "Dijo que mantenía el pleno ‘en defensa de la potestad legislativa de esta cámara’ como si el TC no tuviera la responsabilidad de defender precisamente la legalidad de todas las leyes que se aprueben precisamente en esa cámara".

Lo grave de Batet es que "no hay que explicarle como a Patxi López que el TC no es Poder Judicial y que tiene la obligación de revisar la constitucionalidad de las leyes y suspenderlas si son contrarias a la Constitución".

La demostración de que el pleno del jueves no era un pleno más es la ausencia de Pedro Sánchez, "es un cobardón, así que no votó por si acaso hubiera remotamente alguna posibilidad de responsabilidad penal en el futuro por alta traición". Rosa Díez lamenta que la situación parece que no va a ir a mejor, sino todo lo contrario. "Esto no va a acabar bien, el clima guerracivilista que ha implantado Sánchez está provocando una quiebra de la convivencia entre españoles". Al menos queda la "suerte de que no hay paredón, porque en el PSOE de hoy sobran voluntarios para conducir la furgoneta".