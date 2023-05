Abascal abre una brecha en el PP por sus diferencias sobre Bildu

Santiago Abascal ha visto una rendija por la que colarse fácilmente para provocar una brecha en el PP a cuenta de las diferencias que mantienen algunos de sus barones regionales y la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, en este caso sobre Bildu y la inclusión de 40 terroristas en sus candidaturas del 28-M.

Después de que el líder de Vox retara al PP a "retratarse" ante su propuesta de ilegalizar a Bildu aplicando la Ley de Partidos, Isabel Díaz Ayuso ha defendido esta posibilidad en contra de la negativa de Feijóo, lo que ha llevado a Abascal a señalar la confusión imperante en el seno del partido, después de criticar el fin de semana que ya hayan votado dos veces en el Parlamento contra la ilegalización a propuesta de Vox y, hace años, cuando la registró UPyD.

"Veremos con qué PP hablamos, probablemente nos podamos entender con algunos líderes regionales antes que con una dirección nacional que está ciertamente muy confusa", ha declarado a los medios frente a la estatua de Don Pelayo en Covadonga, dentro de su gira por toda España en el marco de la campaña electoral, en referencia a las futuras negociaciones que se abran tras los comicios.

Abascal ha vuelto a reprochar a Feijóo su propuesta para que gobierne la lista más votada porque supone optar por un gobierno de PSOE y Bildu antes que por uno de PP y Vox. "Nos vamos a mantener firmes, tendiendo la mano, apelando al sentido común y pidiendo una rectificación porque los españoles tienen que tener esperanza y no pueden ser abandonados", ha dicho.

Un mensaje que ha lanzado en varias ocasiones a lo largo de todo el fin de semana, donde ha visitado Valencia, Teruel, Vitoria, Barcelona o Pamplona. En el arranque de campaña en la ciudad del Turia, el líder de Vox criticó duramente al PP por esta propuesta, acusándole de "tirar la toalla" ante los españoles que quieren "echar a la izquierda" si dan los números, al margen de qué partido sea el más votado.

Después, en Vitoria, criticó la "complicidad" y "rendición" con Bildu por parte de las instituciones, rechazando la idea de que ETA haya sido derrotada. "El PP protagonizó la ilegalización de las marcas políticas de ETA y, desgraciadamente, desde que se convirtieron en el PP pop han desaparecido", ha dicho. "Quién te ha visto y quién te ve, qué pena", lamentaba sobre la trayectoria del que fue también su partido.

En cuanto al proceso judicial contra Bildu, el líder de Vox ha advertido de que no se limitarán a reclamar la ilegalización del partido. "Cuando algunos de esos terroristas sean elegidos concejales vamos a ir a por ellos y vamos a pedir que no puedan cobrar su sueldo público porque no han pagado las indemnizaciones a sus víctimas", ha dicho avanzando los próximos pasos que van a dar para intentar cercarles por la vía judicial.