Rosa Díez analiza las listas de la "venganza" de Sánchez contra el PSOE

Rosa Díez comenta en #OrganizandoLaResistencia en Es la Mañana de Federico cómo está siendo el final de legislatura del sanchismo y de la extrema izquierda, inmersa en una guerra civil en la que no se ponen de acuerdo ni con el nombre. "Dicen que es una gran coalición, ¡pero si están haciendo las cosas para romperse!".

Entretanto, "Pedro Sánchez sigue demostrando que es un caudillo y que lo quiere dejar todo atado y bien atado, como demuestra con "el espectáculo de la Fiscalía". Rosa Díez ha explicado que "a Sánchez le interesa atar las instituciones para perpetuarse en el poder después de muerto, democráticamente hablando". Y en cuanto a instituciones las más importantes son las de la Justicia, por eso puso a Conde-Pumpido en el TC y ahora a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

"Sánchez ha manipulado la Justicia con descaro porque lo propio de un caudillo es que se note que él manda". De esta forma, pese a tener al Consejo Fiscal claramente en contra, 7 de 9, ha puesto a Dolores Delgado "para mantener el negocio familiar, el de Baltasar Garzón y para proteger a Bildu". Pone a Delgado "en la Memoria Democrática para declarar que los crímenes de ETA no fueron crímenes de ETA, y lo mismo que el TC dirá, si puede, que el referéndum de independencia es un derecho humano, superior a la Constitución, dirán que los crímenes de ETA no fueron para tanto".

Pedro Sánchez, ha subrayado Rosa Díez, busca "blindarse para impedir el cambio institucional en dos sentidos, por un lado en las instituciones y por otro dentro del PSOE para que quien venga de detrás no pueda hacer nada". En este sentido, ha apuntado, "no hay más que ver el Grupo parlamentario que está haciendo para vengarse de su partido, que a su juicio no estuvo a su altura en las municipales y autonómicas".

Las listas vengativas de Sánchez

Así, Pedro Sánchez está haciendo unas listas que "parecen desecho de tienta": Teresa Ribera como número dos por Madrid, la del boicot a las fresas de Huelva, la de los molinillos...; la ministra de Educación que no sabe conjugar los verbos y que cada rueda de prensa es una retahíla de insultos; la vuelta de Carmen Calvo, la de ‘el dinero público no es de nadie’ y que siendo vicepresidenta justificó los acuerdos de Chivite con Bildu; la recuperación de José Luis Ábalos, ese tipo al que tuvo que echar".

Según Rosa Díez, "estos, entre otros, son los que van a componer el grupo parlamentario del PSOE para que cuando Sánchez pierda las elecciones el PSOE no pueda rehacerse". No obstante, recuerda a los socialistas que "los españoles no somos como los afiliados del PSOE, que van al matadero en el silencio de los corderos (ya que no ha podido estrenar su serie está haciendo el silencio de los corderos con el PSOE)". Y lanza una advertencia: "No hay ola de calor que pueda frenar el huracán de rechazo que este psicópata ha provocado en todos los españoles".