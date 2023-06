PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en la Comunidad Valenciana que incluye apartar a Carlos Flores del futuro Ejecutivo, después de que Borja Sémper le vetara ayer por haber sido condenado por maltrato psíquico a su exmujer. El partido de Santiago Abascal compensa a su candidato nombrándole número uno al Congreso por Valencia, con el actual diputado Ignacio Gil Lázaro como dos, según informan en nota de prensa.

El acuerdo incluye la concesión de varias consejerías para Vox, además de la presidencia de las Cortes Valencianas, según ha explicado Flores en una rueda de prensa, en la que ha asegurado que todavía quedan por cerrar flecos en la negociación que se avanzará en las próximas horas.

"No es importante mi posición en el gobierno valenciano, lo importante es que habrá un gobierno de cambio", ha destacado Flores al ser preguntado por el veto del PP en una rueda de prensa desde las Cortes Valencianas. "Yo no doy un paso a un lado, doy un paso adelante", ha dicho haciendo hincapié en su nombramiento como candidato al Congreso, cargo incompatible con ser diputado autonómico, por lo que no recogerá el acta de las Cortes Valencianas.

Según ha dicho, "antes de que acabe la semana" se darán a conocer las consejerías que ocupará la formación de Abascal. "Esto no va a ser un Botanic tres, no será un gobierno de departamentos estancos, sino fraguado en la base de la mutua confianza", ha destacado Flores a la salida de la primera reunión que han mantenido con el futuro presidente de la región del PP, Carlos Mazón, que esta tarde ofrecerá una rueda de prensa.

"Menos consejerías y asesores"

Desde el PP, el portavoz adjunto del grupo en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, ha coincidido en señalar, en una rueda de prensa posterior, que faltan todavía reuniones para precisar el contenido del pacto que ha definido como un "principio de acuerdo", avanzando que "habrá menos consejerías, menos altos cargos, menos asesores y menos impuestos" de los que había con el socialista Ximo Puig.

El acuerdo se conocía en plena presentación de los candidatos de los cabeza de lista del PP al Congreso por parte de Alberto Núñez Feijóo, que se encontraba en Aranjuez. Desde Génova se deslizaba la posibilidad de alcanzar este acuerdo después de las elecciones generales, convencidos de que echarse en manos de los de Santiago Abascal podría lastrar sus opciones el 23-J.

Vox ha destacado en la nota que informaba del cargo compensatorio a Flores que su candidato "ha impulsado un acuerdo histórico de gobierno con el PP", logrando un "cambio de políticas, no de siglas", para "deshacer el nefasto legado de la izquierda" y "devolver la prosperidad y la esperanza a los españoles".