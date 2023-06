Sánchez aprovecha la prórroga del decreto anticrisis para incluir medidas electoralistas

Cambio de rumbo. El Gobierno que, sólo unas semanas antes del adelanto electoral, valoraba empezar a "desconectar" algunas medidas anticrisis, prorrogará este martes el decreto ley e incluirá algunas de nuevas creación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante una entrevista en la cadena Ser que el Ejecutivo aprobará una desgravación del IRPF del 15 % para la compra de vehículos eléctricos. "Queremos incentivar esa transición verde", ha afirmado.

También ha despejado dudas y ha anunciado que prorrogarán las rebajas al abono al transporte público. También se mantendrán la bajada del IVA de ciertos alimentos básicos que finalizaban el 30 de junio. Ahora, Sánchez ha asegurado que se mantendrán hasta que vuelvan "a un precio razonable"

Contra PP y Vox

Sánchez ha alertado contra el PP y Vox y ha afirmado que "derogar lo que funciona puede hacer gripar un motor económico que va como un tiro". "Me parece un drama que la derecha española no sea como la derecha alemana", ha afirmado sobre las propuestas del PP de querer prorrogar las centrales nucleares.

También ha cargado contra los pactos de PP y Vox "muy peligrosos y preocupantes" y ha añadido que "hemos retrocedido en 20 días, 20 años en el debate público" gracias al "trailer tenebroso" que se están viendo en varios municipios.

Incluso ha añadido que en Ayuntamientos de España se han "declarado zonas libres de colectivo LGTB", al estilo de Polonia. Una afirmación que choca con la realidad. Lo único que ha sucedido es que en Náquera (Valencia) el alcalde ha prohibido las banderas LGTB en edificios públicos.

El líder socialista ha pedido a la España progresista que se movilice y ha asegurado que, un país líder en vacunación, no puede tener a "antivacunas declarados al frente de las instituciones". "¿De verdad un país que es ejemplo de compromiso en derechos de igualdad de género puede poner al frente de instituciones declaradamente machistas", ha añadido.

Contra los medios

Sánchez también ha afirmado que "no es agradable" saber que se refieren a él como "Perro Sánchez". "He tratado de no perder la compostura", ha terciado y ha aprovechado para cargar contra algunos medios de comunicación que son "antisanchistas".

"No hay oposición política. Hay una oposición en determinados grupos mediáticos y un poder económicos que está señalando el camino a la oposición política y mediática", ha asegurado mientras ha elogiado al grupo PRISA por querer organizar un debate electoral.

"Hay gente que se cree que este país se cree que es suyo", ha lamentado aunque, al igual que en otras entrevistas, ha evitado dar nombres escudándose en que "como presidente del Gobierno no puedo señalar". Tira la piedra y esconde la mano como táctica.