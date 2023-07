El adelanto electoral agua el plan de Sánchez de utilizar la Presidencia europea para revitalizar su imagen

Desde este sábado, y durante este segundo semestre del año, España asume la presidencia rotaria de la UE. Pedro Sánchez había diseñado un programa ambicioso, pensando en cómo podía beneficiarle en las elecciones generales previstas en diciembre. Sin embargo, puede que no llegue a participar en la mayoría de eventos o lo haga como presidente del Gobierno en funciones.

El adelanto electoral para este 23-J ha alterado la hoja de ruta del presidente que, no obstante, ha decidido mantener todos los actos que estaban programado, aunque puede que no llegue a algunos de los hitos que había diseñado. Tampoco ha decidido comunicárselo al que puede ser su sucesor, Alberto Núñez Feijóo. El líder popular no oculta su disconformidad por el silencio que el Gobierno guarda sobre la presidencia de turno.

Sánchez también ha incluido alguna visita de relumbrón que no estaba prevista al inicio, o que se había guardado con cautela. Uno de ellos es la visita a Volodomir Zelenski. Sánchez ha querido que su primera visita al frente de la UE sea a Kiev para mostrar su compromiso con Ucrania en plena invasión rusa.

Se ausentará de la campaña

La presidencia de turno de la UE le obligará también a ausentarse de la campaña electoral para atender a sus compromisos internacionales. Uno de ellos, su gran proyecto al frente de la presidencia rotaria: los días 17 y 18 de julio, ha convocado a los líderes de la UE y de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) a una gran cumbre en Bruselas.

Allí Sánchez reunirá a los presidentes de Iberoamérica y de Europa para tratar de convertir a los 27 en el socio prioritario del Sudamérica. La idea es rivalizar con China, cuyo poder ha aumentado en Sudamérica haciéndose con el control de algunos de los puertos estratégicos o de la explotación de minerales.

Otra gran cumbre

A la que puede que no llegue como presidente del Gobierno, si pierde las elecciones es al Consejo Extraordinario en Granada previsto para el 6 de octubre. Si en la cumbre de la OTAN la foto más significativa fue en el Museo del Prado, en la presidencia europea lo será una instantánea de varios presidentes de países europeos en el mirador granadino de San Nicolás, con la Alhambra de fondo.

Sánchez también había diseñado un calendario de cumbres sectoriales por todo el país. Una especie de gira pre-electoral de los diferentes ministros por ciudades de toda España. Durante el mes de julio, también habrá cumbres en Valladolid, Logroño, Bilbao, Santander y las Palmas de Gran Canaria.

El mes de agosto finalizará en Toledo con una gran cumbre de Defensa y Asuntos Exteriores ante el Alcázar de la ciudad de las tres culturas. El mes de septiembre será especialmente intenso con actos en Córdoba, Cádiz, Zaragoza, Barcelona, Murcia o Cáceres aunque la más importante se producirá en Santiago de Compostela, donde se reunirán los ministros de Economía y Finanzas.

El mes de octubre será el turno de León, Palma de Mallorca o Valencia aunque lo más curioso es que Sevilla, sede de la flamante agencia espacial española, será la ciudad elegida para tratar temas del espacio.

Las dos últimas cumbres se producirán en noviembre. En Gijón, se reunirán los responsables de Vivienda y desarrollo urbano mientras que a Pamplona acudirán los ministros de Igualdad de la UE. Unas cumbres a las que puede que los ministros sanchistas ya no lleguen como responsables del Gobierno.